Video/ Cosenza Livorno (1-1): highlights e gol, Pierini gela i toscani! (Serie B)

Nel video di Cosenza Livorno 1-1 parliamo della partita valida per la quinta giornata della Serie B 2019-2020, terminata con un pareggio assolutamente beffardo per i labronici. Il segno X scontenta Roberto Breda per due motivi: il fatto che il Cosenza abbia trovato il gol del pareggio all’ultimo secondo, e il modo in cui la sua squadra ha giocato. Ai punti, il Livorno avrebbe meritato la vittoria: spinto dal tridente Marras-Raicevic-Marsura, ottimo in tutti i suoi componenti, il club toscano ha interpretato alla grande il primo tempo, costretto i lupi sulla difensiva e avuto parecchie occasioni per sbloccare la partita, in particolare con un Raicevic piuttosto attivo. Il Cosenza, mai davvero in partita, ha sofferto tanto confermando il suo momento negativo (veniva da tre sconfitte consecutive, e a oggi deve ancora vincere la prima partita in campionato) ed è giustamente andato sotto al 52’ quando Davide Marsura si è inventato uno splendido pallonetto riprendendo un pallone sul quale Perina si era avventato per anticipare il solito Raicevic. Vantaggio meritatissimo per il Livorno, che sembrava essere il preludio al secondo successo consecutivo per gli amaranto. CLICCA QUI PER IL VIDEO HIGHLIGHTS DI COSENZA LIVORNO

VIDEO COSENZA LIVORNO: PAREGGIA PIERINI

Infatti, di lì a pochi minuti Raicevic ha mandato a lato su cross di Porcino: a quel punto Piero Braglia è corso ai ripari e ha mandato sul terreno di gioco Pierini, al posto di Machach che come Rivière ha deluso. Sostituzione che si rivelerà decisiva, ma intanto Perina ha nuovamente dovuto salvare la situazione su una palombella di Marras che non ha ben dosato la forza del tiro; a quel punto però il Cosenza si è svegliato e con Sciaudone, Boben e Pierini si è finalmente fatto vedere dalle parti di Zima. Il Livorno ancora una volta ha mancato il raddoppio con un insidioso tiro di Agazzi, poi si è entrati nel recupero: ai lupi sarebbe servito un jolly per pareggiare la partita del San Vito e il jolly è arrivato, sotto forma di un bolide di Nicholas Pierini che si è infilato all’incrocio dei pali. Era il 94’ minuto: il Cosenza ha evitato la quarta sconfitta in serie ma resta in difficoltà e con una classifica deficitaria, grande beffa per il Livorno che però ha avuto ottime risposte sul piano del gioco, e si è comunque preso un punto esterno che può sempre fare comodo.

