Video/ Cosenza Reggina (0-1) gol e highlights: Montalto decide il derby calabrese

Una rete di Montalto decide il derby tra Cosenza e Reggina, ammiriamo le emozioni del match nel video Cosenza Reggina 0-1. Con questa vittoria la Reggina aggancia in testa alla classifica, momentaneamente, il Pisa. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni del derby calabrese. Ci prova subito Palmiero dalla distanza ma non trova lo specchio. Lancio per Corsi che compie un grande aggancio ma poi viene chiuso da Cionek. Bianchi da lontanissimo, la sfera non trova la porta. Situm crea una bella occasione dalla fascia di competenza e crossa per Corsi che da due passi non riesce a toccare la sfera. Cionek a botta sicura di testa in occasione di un calcio d’angolo, Vigorito compie una grandissima parata.

Gara che si avvia verso il venticinquesimo minuto di gioco. Le due compagini stanno creando occasioni interessanti ma per ora manca il guizzo giusto per sbloccare il match. Carraro da fuori area, il portiere avversario la mette in angolo. Caso si mette in proprio arriva al limite e calcia, bravo Turati a respingere. Caso trova una bella sforbiciata in area, la sfera però termina altissima. Montalto gira in area, anche la sua conclusione pecca di precisione. Pochi minuti alla fine della prima frazione del derby. Stravropoulos compie un ottimo intervento su Caso. La prima frazione tra Cosenza e Reggina termina a reti bianche. L’occasione più nitida è stata quella di Cionek che di testa ha trovato un super Vigorito.

VIDEO COSENZA REGGINA: SECONDO TEMPO

Rigione va di testa sul secondo palo e la mette fuori di poco. Montalto! La sblocca la Reggina! Un bellissimo gol con il sinistro dal limite dell’area, sfera che termina la sua corsa all’incrocio dei pali. Si accende ora il derby con Gori che gira al limite dell’area ma non trova la porta. Intanto Montalto sembra accusare un problema fisico, l’autore del gol potrebbe dover lasciare il campo. Purtroppo deve lasciare il rettangolo verde l’autore della rete del vantaggio, al suo posto c’è Cortinovis.

Bianchi la mette in mezzo, Liotti va di testa ma non trova la porta. Cosenza che ora attacca a testa bassa alla ricerca del pari. Ci prova Bellomo ma Turati respinge. Ottima chance per Di Chiara che trova solo l’esterno della rete. Cortinovis dal limite dell’area sfiora il raddoppio. Cinque minuti alla fine, Reggina che sta controllando ora il match. Rigione ci prova di testa, palla che non trova la porta. Termina il derby tra Cosenza e Reggina, una rete di Montalto decide il derby calabrese.

IL TABELLINO

COSENZA (3-5-2): Vigorito; Venturi, Rigione, Pirrello; Situm (84′ Kristoffersen), Carraro, Palmiero (75′ Gerbo), Florenzi (68′ Millico), Corsi (84′ Sy); Caso, Gori (75′ Pandolfi). a disposizione: Saracco, Matosevic, Panico, Vallocchia, Minelli, Sueva. Allenatore: Zaffaroni

REGGINA (4-4-2): Turati; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bellomo (78′ Ricci), Bianchi (68′ Hetemaj), Crisetig, Liotti (68′ Laribi); Montalto (60′ Cortinovis), Galabinov (78′ Tumminello). a disposizione: Micai, Loiacono, Amione, Regini, Adjapong, Denis, Ménez. Allenatore: Aglietti

arbitro: Di Martino di Teramo

ammoniti: Liotti, Bianchi, Cortinovis, Hetemaj, Di Chiara (R), Situm (C)



