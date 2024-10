VIDEO CREMONA REGGIO EMILIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Palazzetto dello sport Mario Radi la Unahotels Reggio Emilia ha la meglio in trasferta sulla Vanoli Basket Cremona per 77 a 74 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo gli emiliani provano subito a cogliere di sorpresa i lombardi che rispondono invece colpo su colpo, costringendo gli avversari di giornata ad inseguirli fin da subito. I minuti passano e la squadra di coach Priftis riduce le distanze prima dell’intervallo lungo mostrando di poter dare del filo da torcere agli uomini di coach Cavina, che in ogni caso non perdono eccessivo terreno.

DIRETTA/ Cremona Reggio Emilia (risultato finale 74-77): Vanoli battuta ai supplementari! (6 ottobre 2024)

Nel secondo tempo, al rientro sul parquet la storia del match si ripete ed i biancoblu risfoderano quanto di buono mostrato in apertura di gara, forzando così i biancorossi a dover tentare la rimonta nonostante un distacco ancor più ampio di prima. Nel finale la Pallacanestro Reggiana domina il quarto e prolunga le ostilità ai tempi supplementari dove riesce a spuntarla per 8 a 5. I due punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa seconda giornata di campionato permettono a Reggio Emilia di raggiungere quota 2 nella classifica della Lega A 2024/2025 mentre Cremona non si muove, restando bloccata a zero.

Diretta/ Reggio Emilia Vilnius (risultato finale 77-67) video streaming: Faye 15 punti (oggi 1 ottobre 2024)

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come Reggio Emilia abbia sostanzialmente meritato questa vittoria a cominciare dalla maggior precisione complessiva al tiro, il 46.3% contro il 35.9%, passando per i rimbalzi, 41 a 40 totali dei quali 13 a 15 in attacco e 28 a 25 in difesa, oltre al minor numero di palle perse, 16 a 19 con invece 8 palle rubate da ciascuna compagine. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero cinque Corey Davis grazie ai 23 punti messi a segno per la Vanoli. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, entrambe le squadre si sono dimostrate ugualmente scorrette a causa del 25 pari nel computo dei falli personali.

Diretta/ Reggio Emilia Trento (risultato finale 76-92): Lamb MVP! (basket A1, 28 settembre 2024)

CREMONA – Eboua, Jones, Davis, Cotni, Owens. Panchina: Booth, De Martin, Ivanovskis, Zampini, Nikolic, Poser, Lacey. Coach: Cavina.

REGGIO EMILIA – Barford, Winston, Faye, Vitali, Chillo. Panchina: Gallo, Gombauld, Smith, Uglietti, Fainke, Grant, Cheatham. Coach: Priftis.

VIDEO CREMONA REGGIO EMILIA: GUARDA LA SINTESI E GLI HIGHLIGHTS