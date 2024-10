DIRETTA CREMONA REGGIO EMILIA: A CACCIA DI RISCATTO!

La diretta Cremona Reggio Emilia va in scena alle ore 19:00 di domenica 6 ottobre: siamo al PalaRadi nel contesto della seconda giornata di basket Serie A1 2024-2025 e, approfondendo il quadro, parliamo di due squadre che all’esordio hanno perso e dunque vanno a caccia di riscatto immediato. Cremona sa di doversi innanzitutto giocare la salvezza, anche se poi lungo l’arco della stagione potrebbe sperare in qualcosa di più; intanto l’esordio in questo campionato ha fatto registrare una sconfitta sul parquet di Tortona, ko che ci può stare e che ha comunque presentato una Vanoli con buone cose messe in campo.

Forse più deludente Reggio Emilia, per come arrivava e per il fatto di giocare in casa: la Unahotels ha perso contro Trento, incidente di percorso soprattutto se parliamo di metà settembre anche perché, qualche giorno dopo, la squadra ha avuto un’ottima reazione battendo Vilnius in Champions League. Siamo del resto solo all’inizio e ogni giudizio è relativo e sospeso; intanto comunque staremo a vedere quello che succederà sul parquet del PalaRadi nella diretta Cremona Reggio Emilia, noi siamo pronti a fare qualche ulteriore valutazione sul match che tra l’altro è quasi un derby.

DIRETTA TV CREMONA REGGIO EMILIA: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO

La diretta Cremona Reggio Emilia non godrà di una messa in onda sui canali della nostra tv, ma esiste comunque un modo per assistere alla partita perché il match sarà garantito dalla piattaforma DAZN, che già come lo scorso anno ha acquistato i diritti per l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1. Sarà di conseguenza una visione in diretta streaming video, eventualmente supportata dal sito www.legabaset.it, quello ufficiale della Lega, per tutte le informazioni utili su questa partita.

DIRETTA CREMONA REGGIO EMILIA: SQUADRE DA TESTARE

Prende il via tra poco la diretta Cremona Reggio Emilia, partita che negli ultimi anni era diventata una classica e che, come già detto, potrebbe quasi essere considerata un derby per la vicinanza geografica delle due città. Cremona ha impiegato un solo anno per tornare in Serie A1 e nella passata stagione si è salvata senza troppi sussulti, soffrendo leggermente ma di fatto portando a termine il compito in maniera brillante. Adesso chiaramente ci si aspetta il salto di qualità ricordando quella grande stagione sotto la guida di Meo Sacchetti, ma qui il contesto è diverso e certamente più difficile.

Per quanto riguarda Reggio Emilia, la Unahotels lo scorso anno ha giocato i playoff e sfiorato quella che sarebbe stata una grande finale in Coppa Italia, ma in estate ha perso Langston Galloway che era il go-to-guy della squadra e quindi ha bisogno di capire in che modo rimescolare le carte in tavola in termini di leadership. Sicuramente ripetersi non sarà facile per Reggio Emilia, ma Dimitris Priftis si è rivelato allenatore capace e con ottimo impatto sulla nostra Serie A1 e dunque la ricetta, nuova o vecchia che sia, potrebbe nuovamente funzionare, a noi non resta che scoprire cosa succederà tra poco in campo.