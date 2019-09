Video Cremonese Crotone (2-1): highlights e gol. Punti pesanti per Rastelli

Grande riscatto dei grigiorossi nella quarta giornata del Campionato di Serie B: come di vede nel videro Cremonese Crotone, la squadra lombarda fa suo il successo tra le mura dello Zini col risultato di 2-1. Dopo quindi il tonfo contro il Pisa, la squadra di Rastelli si riscatta con una buona prestazione in casa e con tre punti che valgono per il momento la decima piazza nella classifica della cadetteria. Tornando alla sfida ecco che fin dai primi minuti sia i grigiorossi che i rossoblu si sono mostrati ben attenti ed attivi: nessuna fase prolungata di studio ma tanto coraggio in campo allo Zini: nel tempo dei primi trenta minuti del primo tempo entrambe le squadre trovano la via del gol. Il primo a rompere il digiuno è Ceravolo che porta la Cremonese in vantaggio al 22’: la risposta del Crotone è pronta e al 28’ è Zanellato a riportare il risultato in parità. L’intervallo però non arriva prima che i lombardi trovino di nuovo il vantaggio: al 43’ è Palombi, con l’aiuto di Ranzetti, a forate lo specchio di Cordaz. Anche il secondo tempo del match di Serie B non è avaro di emozioni: Soddimo, Deli e Ceravolo regalano ancora scintille ma di fatto il tabellone del match non si sblocca ulteriormente. Il triplice fischio finale di Sacchi certifica il successo grigiorosso.

IL TABELLINO

CREMONESE-CROTONE 2-1 (2-1)

RETI: 22′ Ceravolo (CRE), 28′ Zanellato (CRO), 44′ Palombi (CRE)

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Bianchetti, Claiton, Caracciolo; Mogos, Arini, Castagnetti, Valzania (80′ Deli), Renzetti; Palombi (76′ Ciofani), Ceravolo (71′ Soddimo).

A disp.: Ravaglia, Volpe, Migliore, Ravanelli, Zortea, Cella, Kingsley.

All.: Massimo Rastelli

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Molina, Benali, Barberis (30′ Gomelt), Zanellato, Mazzotta (76′ Mustacchio); Vido (53′ Maxi Lopez), Simy.

A disp.: Figliuzzi, Festa, Bellodi, Evans, Rutten, Panza, Itrak, Crociata, Nalini.

All.: Giovanni Stroppa

ARBITRO: Sig. Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata (Assistenti: Sig. Giuseppe Madacchino di Pesaro e il Sig. Alessandro Cipressa di Lecce. Quarto uomo: Sig. Francesco Meraviglia di Pistoia)

NOTE: Valzania (CRE) ammonito al 26′ per gioco scorretto. Zanellato (CRO) ammonito al 45’+2 per gioco scorretto. Caracciolo (CRE) ammonito all’86’ per gioco scorretto. Benali (CRO) ammonito all’87’ per gioco scorretto.

AMMONITI: Valzania (CRE), Zanellato (CRO), Caracciolo (CRE), Benali (CRO)

ESPULSI: –

ANGOLI: 6-2

RECUPERI: 3′ ; 5′

