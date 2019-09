Diretta Cremonese Crotone/ Streaming video DAZN: grigiorossi favoriti allo Zini

Cremonese Crotone, diretta dall’arbitro Sacchi, sabato 21 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà un match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B. Grigiorossi a caccia di riscatto: il campionato della Cremonese era iniziato con una vittoria a Venezia, ma sono poi arrivare due sconfitte consecutive a cavallo della sosta. Prima in casa contro l’Entella, poi domenica scorsa il pesante rovescio subito a Pisa, un poker che ha messo in evidenza difetti strutturali che la squadra di Rastelli dovrà superare in fretta per non ritrovarsi invischiata in un campionato difficile. Reduce invece da un pari a reti bianche è il Crotone di Giovanni Stroppa, il secondo 0-0 consecutivo in casa dopo quello all’esordio contro il Cosenza. Un punto ottenuto allo stadio Scida contro l’Empoli che si aggiunge ai tre ottenuti a La Spezia prima della sosta, con i rossoblu che hanno così iniziato il loro cammino in campionato senza subire sconfitte.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN: COME VEDERE LA PARTITA

Cremonese Crotone, alle ore 15.00, non si potrà seguire in diretta tv esclusiva su nessuna piattaforma, in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. L’esclusiva sarà riservata a tutti gli abbonati DAZN che potranno vedere la diretta streaming video via internet del match, collegandosi tramite smartphone, tablet o smart tv all’app DAZN, oppure tramite pc al sito dazn.it.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE CROTONE

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate in Cremonese Crotone, questo sabato 21 settembre 2019 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B. 3-5-2 per la Cremonese allenata da Massimo Rastelli in campo con: Agazzi, Bianchetti, Claiton, Antonio Caracciolo, Mogos, Michael, Castagnetti, Valzania, Migliore, Daniel Ciofani, Ceravolo. Risponderà il Crotone allenato da Giovanni Stroppa con un 3-5-2: Cordaz, Marrone, Golemic, Gigliotti, Molina, Benali, Barberis, Zanellato, Mazzotta, Simy, Messias.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Tra i bookmaker, Snai segnala la Cremonese come favorita per la conquista dei tre punti contro il Crotone. Vittoria casalinga offerta a una quota di 2.15, pareggio quotato 3.10 mentre l’eventuale vittoria esterna viene proposta a una quota di 3.60. I gol complessivamente realizzati nel corso del match propongono una quota di 2.25 per l’over 2.5 e di 1.60 per l’under 2.5.



