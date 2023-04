Video/ Cremonese Empoli (1-0) gol e highlights: Dessers regala i tre punti (Serie A)

Video gol e highlights di Cremonese Empoli: decide Dessers!

Andiamo a vedere il video di gol e highlights di Cremonese l’Empoli: i grigiorossi superano i toscani grazie ad un gol siglato all’alba del match da Dessers su assist di Sernicola. I padroni di casa conquistano una vittoria preziosa per una salvezza che avrebbe del miracoloso. L’Empoli ha fatto la partita ma è mancata nella fase conclusiva non riuscendo mai ad impensierire Carnesecchi. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Dessers!

La sblocca subito la Cremonese! Assist di Sernicola per il centravanti che controlla in area e supera Perisan! Empoli che prova a riorganizzarsi dopo la rete subita, i toscani sembrano aver assorbito bene il colpo. Tunnel di Parisi a Sernicola che lo abbatte, giallo e punizione per l’Empoli. Toscani che ora hanno alzato il baricentro, si difende bene la Cremonese.

Siamo intanto giunti al ventesimo minuto di gara, decide al momento la rete di Dessers all’alba del match. Ottima giocata di Baldanzi che subisce fallo da Castagnetti. Bandinelli in mezzo, Piccoli gira in area ma non inquadra la porta. Valeri con il sinistro da fuori area, palla fuori. Galdames con il destro, blocca Perisan. Caputo calcia in area, bravo Carnesecchi. Fazzini dal limite dell’area la mette alta da ottima posizione. Meglio l’Empoli in questo finale di prima frazione. Problemi per De Winter che si accascia a terra. Deve uscire De Winter, entra Walukiewicz. Baldanzi ci prova da fuori area, para facile Carnesecchi. Termina la prima frazione di gara.

Castagnetti per Tsadjout che calcia in area, Perisan devia in angolo. Lochoshvili deve lasciare il campo per un problema fisico, al suo posto Aiwu. Baldanzi per Ebuehi che calcia altissimo. Ripartenza in contropiede della Cremonese con Sernicola che in area per centimetri non trova il raddoppio! Entrano Cambiaghi e Stojanovic per Piccoli e Ebuehi. Scatenato Parisi che entra in area di forza, cross ribattuto. Empoli che continua ad attaccare a caccia del pareggio. Entrano Benassi e Okereke per Galdames e Dessers.

Grandissima chiusura di Luperto su Okereke lanciato in contropiede. Empoli che attacca a testa bassa, la Cremonese sta difendendo una vittoria preziosissima. Bel cross di Parisi, Fazzini non ci arriva di testa. Si rivede Destro che prende il posto di Bandinelli, entra anche Hnderson per Fazzini. Marin dentro per Caputo, chiude tutto Vasquez. Okereke prova il piazzato, para facile Perisan. Baldanzi calcia dal limite, palla deviata in angolo. Walukiewicz tocca su angolo e trova il palo esterno. Stojanovic sbaglia tutto e poi commette fallo su Quagliata. Palla in mezzo dell’Empoli, libera tutto Valeri. Termina il match, la Cremonese vince la seconda partita di fila.

IL TABELLINO DI CREMONESE EMPOLI

Marcatori: 4’ p.t. Dessers (C)

Assist: 4’ p.t. Sernicola (C)

Cremonese (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Lochoshvili (6’ s.t. Aiwu), Vasquez, Valeri; Pickel, Castagnetti, Meité; Galdames (22’ s.t. Benassi); Tsadjout (40’ s.t. Quagliata), Dessers (22’ s.t. Okereke). All. Ballardini.

Empoli (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi (16’ s.t. Stojanovic), De Winter (40’ Walukievicz), Luperto, Parisi; Bandinelli (33’ s.t. Henderson), Marin, Fazzini (33’ s.t. Destro); Baldanzi; Piccoli (17’ s.t. Cambiaghi), Caputo. All. Zanetti.

Arbitro: Zufferli di Udine

Ammoniti: 15’ p.t. Sernicola (C)

