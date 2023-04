DIRETTA CREMONESE EMPOLI/ Video streaming tv: precedenti piuttosto equilibrati

DIRETTA CREMONESE EMPOLI: TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della diretta del match Cremonese Empoli soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Allo stadio “Zini” di Cremona le due compagini si sono scontrate in cinque occasioni con un bilancio leggermente in favore dei toscani: gli azzurri, infatti, hanno vinto due partite, una la vittoria dei padroni di casa e due gli incontri terminati in pareggio. La prima sfida risale al 15 giugno 1997, vittoria di misura dell’Empoli (0-1) nella sfida valevole per il campionato di Serie B.

Il 16 dicembre 2017, invece, il primo pareggio: un 1-1 nel torneo cadetto scandito dai gol di Donnarumma e Brighenti. La prima affermazione della Cremonese è, invece, datata 3 dicembre 2019: rete decisiva di Claiton per consentire ai grigiorossi di passare il turno di Coppa Italia. Poi (3 marzo 2020) la vittoria per 3-2 dell’Empoli e, infine, l’ultimo incrocio: il 13 aprile 2021 pareggio emozionante (2-2) con la doppietta realizzata da Mancuso e le reti timbrate da Terranova e Ciofani. (Giulio Halasz)

DIRETTA CREMONESE EMPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Empoli sarà garantita su Zona DAZN, il canale che trovate al numero 214 del bouquet di Sky: l’appuntamento dunque sarà per gli abbonati alla televisione satellitare, ma anche loro dovranno essere clienti della piattaforma DAZN che ha acquisito i diritti per l’intera stagione di Serie A. Questo portale fornisce naturalmente la visione di Cremonese Empoli in diretta streaming video; dovrete dunque inserire i dati del vostro abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

BALLARDINI CI CREDE?

Cremonese Empoli, in diretta dallo stadio Zini alle ore 18:30 di venerdì 14 aprile, inaugura il programma della 30^ giornata della Serie A 2022-2023. Potremmo definirla la partita degli “opposti”, da un punto di vista statistico: la Cremonese, che ha ribaltato e battuto la Sampdoria nell’ultima giornata, ha 10 punti da recuperare allo Spezia per garantirsi la salvezza, mentre l’Empoli per contro difende lo stesso bottino nei confronti del Verona, e dunque appare abbastanza vicino alla permanenza in Serie A che dovrebbe arrivare senza scossoni.

Empoli che è stato capace di fermare il Milan a San Siro, confermando quanto di buono fatto vedere in stagione; la Cremonese ha vinto la sua seconda gara in campionato, e forse è davvero troppo tardi per sperare nel miracolo anche se la giustizia sportiva (tema non troppo a margine) potrebbe portare in dote qualcosa di diverso. Staremo a vedere, intanto aspettando la diretta di Cremonese Empoli dobbiamo scoprire in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, dunque prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni qui allo Zini.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE EMPOLI

Per la diretta Cremonese Empoli Ballardini perde Bianchetti: in difesa dunque vedremo Lochoshvili in linea con Alex Ferrari e Vasquez, a protezione ovviamente di Carnesecchi. Centrocampo che sembra costruito come sempre, dunque con Benassi e Meité ad agire sulle mezzali lasciando a Pickel l’incarico di far girare la squadra; Sernicola e Valeri saranno invece gli esterni. Davanti, sia Okereke che Daniel Ciofani sono in dubbio: la coppia d’attacco della Cremonese quindi dovrebbe essere formata ancora una volta da Dessers e Tsadjout.

L’Empoli ha i dubbi Vicario e Akpa Akpro: in porta andrebbe nel caso Perisan, a centrocampo invece Fazzini può tornare a essere titolare (ennesimo giovane del vivaio lanciato in prima squadra) con Razvan Marin da playmaker e Bandinelli sull’altra mezzala. In difesa Ismajli e Luperto sono i due centrali, Ebuehi (più di Stojanovic) e Fabiano Parisi i due esterni bassi; Baldanzi come sempre si prende la maglia di trequartista, Caputo e Piccoli sono in vantaggio su Destro e Martin Satriano (ma anche Cambiaghi) per quanto riguarda il tandem offensivo.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di Cremonese Empoli possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita, valida per la 30^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,55 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,30 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 2,85 volte la vostra giocata.

