Video/ Cremonese Genoa (0-0) gol e highlights: pareggio giusto allo Zini! (5 agosto 2023)

Allo Stadio Giovanni Zini le squadre di Cremonese e Genoa si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sono gli ospiti allenati dal tecnico Gilardino ad affacciarsi subito pericolosamente in zona offensiva con un tiro di Retegui al 4′ e gli ospiti guidati da mister Ballardini replicano con un colpo di testa impreciso di Zanimacchia al 10′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

I minuti scorrono sul cronometro ed i lombardi si rifanno vedere in maniera insidiosa con Collocolo, il cui colpo di testa è stato parato da Martinez in corner con un intervento in tuffo e sul fronte opposto i rossoblu suonano la carica con Thorsby, anticipato sul più bello verso il 29′. Nel secondo tempo i grigiorossi si dimostrano vivaci sin dall’inizio ed infatti impegnano l’estremo difensore Martinez con una giocata di Quagliata al 55′ tramite un bel tiro a giro.

Nell’ultima parte dell’incontro le Tigri non vanno oltre un tiro al volo di Pickel al 65′ ed i Grifoni calciano di poco alto una punizione con Jagiello all’82’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro ha estratto il cartellino giallo una volta ammonendo solamente Sernicola tra le file della Cremonese.

Cremonese-Genoa 0 a 0

CREMONESE (4-3-3) – Sarr; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Quagliata; Pickel, Bertolacci, Collocolo; Zanimacchia, Vazquez, Okereke. Allenatore: Davide Ballardini.

GENOA (3-5-2) – Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Thorsby, Badelj, Strootman, Martin; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Alberto Gilardino.

Ammoniti: 80′ Sernicola(C).

