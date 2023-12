Video/ Cremonese Modena (4-0) gol e highlights: poker lombardo (23 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CREMONESE MODENA: LA SINTESI

Video Cremonese Modena può essere riassunto in 23 minuti. Tra il 16′ e il 39′ della prima frazione, infatti, la squadra di Stroppa rifila quattro reti ai gialloblù emiliani e, in sostanza, mette la parola fine sul match dello “Zini”. Paradossalmente l’avvio di gara vede i canarini sfiorare il gol due volte, prima con Strizzolo, che anticipa un difensore sul primo palo ma non trova la porta, poi con Guiebre, che non arriva per pochissimo su un bel traversone di Oukhadda. Al 16’, però, passa la Cremonese: Collocolo, riceve palla al limite e la piazza vicino al palo destro. Un gol che manda in blackout totale i canarini, che nei successivi 24’ commettono più errori che in diciassette gare di campionato. Al 28’ Guiebre sbaglia un retropassaggio, Pickel raccoglie, salta Gagno e fa 2-0.

DIRETTA/ Cremonese Modena (risultato finale 4-0): apoteosi grigiorossa! (Serie B, 23 dicembre 2023)

Passano appena tre minuti e arriva il tris in contropiede: Coda calcia sul palo e sulla respinta arriva Ghiglione, il suo tiro colpisce il palo interno e poi entra alle spalle di Gagno. Il Modena avrebbe anche l’occasione per rimettersi in partita, con Strizzolo che davanti al portiere si fa neutralizzare, dopo la gran giocata di Duca, ma al 39’ arriva anche il poker di Pickel, che si inserisce e trova la doppietta personale con un bel colpo di testa. Il risultato condiziona nettamente lo spettacolo del secondo tempo, nel quale i gialloblù limitano i danni e provano a segnare il gol della bandiera. Vicino alla rete Bonfanti, con una conclusione da fuori respinta in calcio d’angolo, e Manconi, che scarta anche il portiere ma poi calcia sull’esterno della rete da posizione defilata.

Video/ Feralpisalò Cremonese (1-0) gol e highlights: gran colpo! (Serie B, 16 dicembre 2023)

VIDEO CREMONESE MODENA, IL TABELLINO

CREMONESE: Jungdal; Antov (24’ st Tuia), Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Collocolo, Castagnetti (12’ st Abrego), Pickel, Ghiglione (12’ st Quagliata); Vazquez (12’ st Okereke), Coda (37’ st Ciofani) . A disposizione: Brahja, Saro, Lochoshvili, Valzania, Majer, Sekulov, Afena-Gyan. Allenatore: Stroppa

MODENA: Gagno; Riccio (11’ st Falcinelli), Zaro, Pergreffi; Oukhadda, Palumbo (28’ st Gerli), Magnino, Duca, Guiebre (39’ pt Cotali); Bozhanaj (39’ pt Manconi), Strizzolo (1’ st Bonfanti). A disposizione: Seculin, Ponsi, Tremolada, Giovannini, Cauz, Abiuso. Allenatore: Bianco

DIRETTA/ Modena Cittadella (risultato finale 1-1): un punto a testa!

ARBITRO: Volpi di Arezzo

RETI: 16’ pt Collocolo. 28’ pt Pickel. 31’ pt Ghiglione, 39’ pt Pickel.

AMMONIZIONI: Guiebre.

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CREMONESE MODENA













© RIPRODUZIONE RISERVATA