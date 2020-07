Video/ Cremonese Pescara (1-0): highlights e gol. Valzania decide il match allo Zini

La Cremonese c’è e mette, seppur di un solo punto, il naso fuori dalla lotta per non retrocedere. Come si vede nel video di Cremonese Pescara, è bastato un gol di Valzania dopo 5′ a domare un Pescara che ancora una volta è apparso subito in difficoltà. Galano ha mancato almeno un paio di palloni buoni per il pareggio, ma va sottolineato come anche i grigiorossi avrebbero potuto raddoppiare. Risultato sostanzialmente giusto che vede ora la Cremonese a +1 dalla zona play out e il Pescara con soli 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Con l’allenatore Bisoli squalificato, per la Cremonese ha parlato il vice Groppi: “Vittoria sudata, l’abbiamo preparata nel modo giusto. Venivamo da un risultato positivo a Salerno dopo una sfida in cui siamo stati anche penalizzati, ma si è vista una squadra con il carattere giusto e oggi è arrivato un ulteriore risultato positivo, importante per dare la svolta al campionato“. Per il tecnico del Pescara, Nicola Legrottaglie, il risultato è invece ampiamente bugiardo rispetto a quanto fatto vedere in campo dalla sua squadra: “Sarò anche un allenatore giovane, ma faccio fatica a commentare una partita che andava vinta. Dobbiamo fare questo salto di qualità, ma non ci riusciamo. Non mi è piaciuta comunque la gestione dei cartellini, oltretutto ha dato solo 4′ di recupero. Nel primo tempo abbiamo creato tante occasioni, stessa cosa anche nei secondi 45′ di gioco. La Cremonese? Ha creato soltanto due occasioni con qualche ripartenza.”

IL TABELLINO

Cremonese-Pescara 1-0 (PT 1-0)

RETI: 5′ Valzania

CREMONESE (4-3-3): Ravaglia; Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Zortea; Valzania (61′ Kingsley), Castagnetti (88′ Mogos), Gustafson; Parigini (46′ Palombi), Ciofani (71′ Ceravolo), Celar (71′ Crescenzi). All. Groppi.

PESCARA (4-4-1-1): Fiorillo; Balzano (46′ Pucciarelli), Bettella, Scognamiglio, Masciangelo (72′ Crecco); Zappa, Busellato (72′ Kastanos), Memushaj, Clemenza (82′ Pavone); Galano, Maniero (82′ Borrelli). All. Legrottaglie

ARBITRO: Maggioni

AMMONITI: 15′ Valzania (C), 65′ Galano (P), 85′ Ravaglia (C), 95′ Scognamiglio (P)

