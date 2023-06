Video/ Cremonese Salernitana (2-0) gol e highlights: reti di Buonaiuto e Tsadjout! (3 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CREMONESE SALERNITANA: LA SINTESI

Allo Stadio Giovanni Zini la Cremonese supera la Salernitana per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Ballardini, costretto a sostituire subito al 12′ Chiriches con Bianchetti a causa di un infortunio, a tentare di affaccarsi pericolosamente in avanti intorno al 14′ con una conclusione di Meité deviata in corner da Bohinen. I minuti scorrono sul cronometro ed i lombardi, rimpiazzato anche Galdames con Castagnetti per un altro infortunio al 18′, riescono a passare in vantaggio verso il 26′ grazie alla rete messa a segno da Buonaiuto trasformando il calcio di rigore, da lui conquistato subendo fallo di Bohinen, su segnalazione del VAR.

Nel secondo tempo, con la partita che è stata interrotta per qualche minuto per colpa del lancio in campo di alcuni fumogeni, il ritmo della sfida pare calare rispetto a quanto accaduto in precedenza sebbene gli ospiti allenati da mister Paulo Sousa provino a mettere pressione a Sarr con Piatek, senza approfittare del retropassaggio di Vasquez al 55′. Nell’ultima parte dell’incontro i grigiorossi trovano il gol del raddoppio all’88’ per merito di Tsadjout, su assist di Meité, ed i granata si vedono prima negare un calcio di rigore per fallo di Aiwu su Sambia al 90’+8′ con l’ausilio del VAR e poi un gol per fuorigioco a Candreva al 90’+9′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Perenzoni, proveniente dalla sezione di Rovereto, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Ghiglione da un lato, Coulibaly e Piatek dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentottesimo turno di campionato permettono alla Cremonese di salire a quota 27 nella classifica della Serie A mentre la Salernitana non si muove, rimanendo ferma a 42 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CREMONESE SALERNITANA: IL TABELLINO

Cremonese-Salernitana 2 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 26′ RIG. Buonaiuto(C); 88′ Tsadjout(C).

Assist: 88′ Meité(C).

CREMONESE (3-5-2) – Sarr; Aiwu, Chiriches(12′ Bianchetti), Vasquez; Ghiglione(83′ Sernocola), Pickel, Meité, Galdames(18′ Castagnetti), Valeri; Buonaiuto(46′ Okereke), Ciofani(46′ Tsadjout). A disposizione: Carnesecchi, Saro, Quagliata, Acella, Benassi, Afena-Gyan, Basso Ricci. Allenatore: Davide Ballardini.

SALERNITANA (3-4-2-1) – Ochoa; Daniliuc, Gyomber(76′ Sambia), Pirola(90’+2′ Troost-Ekong); Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen(62′ Nicolussi Caviglia), Kastanos; Botheim(62′ Maggiore), Candreva; Piatek. A disposizione: Sorrentino, Allocca, Crnigoj, Bonazzoli, Iervolino. Allenatore: Paulo Sousa.

Arbitro: Daniele Perenzoni (sezione di Rovereto).

Ammoniti: 29′ Ghiglione(C); 39′ Coulibaly(S); 87′ Piatek(S).

