Video/ Crotone Audace Cerignola (1-1) gol e highlights: finale al cardiopalma (21 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CROTONE AUDACE CERIGNOLA: SOLO UN PARI

Video gol e highlights della sfida tra Crotone e Audace Cerignola con le emozioni offerte al novantesimo. In “zona Foggia”, l’Audace prima esulta con Ruggiero e poi Gomez, due minuti dopo, rimette le cose a posto per il Crotone. Un punto comunque guadagnato per i gialloblù di mister Tisci che collezionano il loro terzo pareggio in quattro gare di campionato, mantengono l’imbattibilità e restano stabili in zona play-off.

Il primo spunto del match è opera dell’Audace Cerignola: destro velenosissimo dalla distanza di D’Andrea, Dini in qualche riesce a opporsi. Sulla respinta poi Neglia manca il tap-in vincente e conclude da due passi clamorosamente alto.Per il primo squillo del Crotone bisogna attendere il 18′: cross di Giron a cercare Tumminello che arriva in ritardo e non riesce a superare Krapikas. Al 22′ annullato un gol del Crotone. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Loiacono era riuscito nella mischia a superare Krapikas ma l’arbitro ha fermato tutto per offside.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa proteste in casa Crotone per una trattenuta in area di Russo su Tribuzzi che l’arbitro non giudica da rigore. Cinque minuti più tardi bella azione dei calabresi e gran cross dalla sinistra di Giron, D’Ursi in area prova la girata di prima intenzione verso la porta ma il suo tentativo non impensierisce Krapikas. A quindici minuto dal 90′ altra occasione per l’Audace Cerignola: vicinissimo al gol il neo-entrato Sosa che da solo in area tenta la girata verso la porta senza inquadrare di poco lo specchio. Negli ultimi minuti i padroni di casa tentano il forcing ma lasciano anche spazio alle ripartenze dei pugliesi.

Al 90′ l’undici di Tisci passa: cross del centrocampista gialloblù Ruggiero che arriva direttamente in porta, Dini si fa passare clamorosamente sopra la testa e regala l’1-0 alla squadra avversaria. Ma il Crotone pareggia immediatamente: cross dalla sinistra di Giron per il colpo di testa vincente del nove rossoblù Gomez. Al 95′ ancora un brivido per i tifosi di casa: destro dal limite di D’Ausilio e pallone che si stampa sulla traversa.

VIDEO GOL CROTONE AUDACE CERIGNOLA: IL TABELLINO

CROTONE: Dini; Leo, Loiacono, Bove (42’st Papini), Giron; Petriccione (19’st Felippe), Vitale; D’Ursi (42’st Cantisani), D’Errico (19’st Vuthaj), Tribuzzi; Tumminello (29’st Gomez). A disposizione: D’Alterio, Lucano, Crialese, Spaltro, Giannotti, Bruzzaniti, Vinicius, Pannitteri. All. Zauli

AUDACE CERIGNOLA: Krapikas; Rizzo (37’st Tentardini), Martinelli, Ligi, Russo; Capomaggio, Sainz-Maza (15’st Tascone), Ghisolfi (15’st Ruggiero); Neglia, D’Andrea (28’st D’Ausilio); Malcore (28’st Sosa). A disposizione: Fares, Trezza, Gonnelli, Allegrini, De Luca, Coccia, Bianco, Prati, Vitale, Carnevale. All. Tisci

Arbitro: Castellone di Napoli

Reti: 45’st Ruggiero (Ce), 46’st Gomez (Cr)

Ammoniti: Petriccione (Cr), Bove (Cr), Krapikas (Ce)

