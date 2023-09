DIRETTA/ Crotone Audace Cerignola (risultato 0-0) video streaming tv: in campo! (Serie C, 21 settembre 2023)

DIRETTA CROTONE AUDACE CERIGNOLA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Tra poco la diretta di Crotone Audace Cerignola ci farà compagnia, e allora noi possiamo ricordare che questo sarà il terzo incrocio nella storia. I primi due naturalmente sono quelli andati in scena nella passata stagione: squali appena retrocessi, costretti a inchinarsi allo strapotere del Catanzaro e poi all’eliminazione nei playoff, Audace Cerignola neopromosso e sorprendente riuscendo a prendersi la post season venendo eliminato dal Foggia, al termine di un match davvero clamoroso. Ad ogni modo, nel corso della stagione regolare (e ovviamente nel girone di Serie C) abbiamo avuto equilibrio: entrambe le squadre hanno vinto 1-0 in trasferta.

La vittoria dell’Audace Cerignola era maturata all’inizio di aprile, a conferma della competitività della squadra allenata da Michele Pazienza che già a quel punto della stagione era certa di aver raggiunto la qualificazione ai playoff: la rete decisiva era arrivata a sette minuti dal 90’ con Michele D’Ausilio. Per completezza di informazioni, il successo del Crotone al Domenico Monterisi, all’inizio di dicembre, lo aveva sigillato Theophilus Awua al minuto 72. (agg. di Claudio Franceschini)

CROTONE AUDACE CERIGNOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Crotone Audace Cerignola sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Crotone Audace Cerignola in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

CROTONE AUDACE CERIGNOLA: SQUALI IN BILICO!

Crotone Audace Cerignola, in diretta alle ore 20.45 di questa sera si gioca per la quarta giornata del girone C di Serie C, perché oggi giovedì 21 settembre 2023 scende in campo il gruppo più meridionale del torneo per completare il primo turno infrasettimanale del nuovo campionato. Per presentare la diretta di Crotone Audace Cerignola è doveroso dare uno sguardo alla classifica, che finora sorride soprattutto ai pugliesi, ancora imbattuti con una vittoria e due pareggi e quindi un totale di 5 punti già conquistati; una vittoria anche per il Crotone, ma unita a due sconfitte che rendono critica la partenza dei calabresi, che nella scorsa stagione furono ottimi secondi.

In effetti, nella scorsa giornata di campionato il Crotone ha incassato un brutto ko per 3-1 sul campo della Virtus Francavilla, serve la scossa ma non sarà facile contro una squadra in forma come l’Audace Cerignola, che infatti arriva dalla vittoria per 3-1 nel derby pugliese contro il Brindisi. La posta in palio di conseguenza sarà già piuttosto significativa, soprattutto per i padroni di casa che non possono sbagliare ancora: siamo allora curiosi di scoprire chi farà meglio nella diretta di Crotone Audace Cerignola…

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE AUDACE CERIGNOLA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Crotone Audace Cerignola. Lamberto Zauli dovrebbe schierare i padroni di casa calabresi con il modulo 4-4-2, davanti al portiere Dini c’è Gigliotti squalificato e di conseguenza la difesa potrebbe essere composta da Leo, Loiacono, Papini e Giron; a centrocampo altra linea a quattro per il Crotone, con Tribuzzi, Felippe, Petriccione e Vitale possibili titolari; infine, ecco Vuthaj e Gomez per formare la coppia d’attacco.

La risposta dell’Audace Cerignola di mister Ivan Tisci dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-2-1, con questi possibili titolari: in porta Krapikas; davanti a lui i quattro difensori Russo, Martinelli, Ligi e Tentardini; a centrocampo invece i pugliesi potrebbero schierare Ruggiero, Capomaggio e Tascone; infine il reparto offensivo dell’Audace Cerignola dovrebbe prevedere D’Andrea e D’Ausilio sulla trequarti a sostegno del centravanti Malcore.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Crotone Audace Cerignola. Partono favoriti i padroni di casa e il segno 1 è quotato a 2,00, mentre poi si sale a quota 3,15 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,55 volte la posta in palio sul segno 2 qualora oggi vincesse l’Audace Cerignola.

