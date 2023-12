Video/ Crotone Avellino (0-1) gol e highlights: Patierno decisivo. Irpini al secondo posto (22 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CROTONE AVELLINO: SINTESI

Video Crotone Avellino che si apre subito con l’occasione capitata sui piedi di Tumminello. Irpini che si fanno vedere lì davanti con la doppia occasione capitata sui piedi di Tito e Cancellotti. Tra i più pericolosi c’è sicuramente Sgarbi che però si vede sbarrata la strada dall’estremo difensore Dini. Vantaggio ospiti con la rete firmata da Cosimo Patierno che è bravissimo a battere in porta dopo l’occasione capitategli. Crotone che prova a rispondere immediatamente con il mancino di Giron che si spegne sulla traversa nonostante fosse un cross. Nel finale calcio di punizione ribattuto sulla barriera da parte di Gomez.

Secondo tempo della sfida tra Crotone e Avellino che evidenzia diversi cartellini jolly sia da una parte che dall’altra. Tra gli ospiti il più attivo è sicuramente Sgarbi che per poco non trova il modo di ribadire in porta per il raddoppio. Tra i più pericolosi c’è anche Giron con l’ex di turno che nuovamente con un tiro cross per poco non batte il portiere. Al termine dei 90 minuti arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara con gli irpini che salgono al secondo posto a pari punti con Picerno e Casertana a quota 34.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CROTONE AVELLINO: IL TABELLINO

CROTONE: Dini A. (Portiere), Papini F. (dal 45′ st Bruzzaniti G.), Loiacono G., Crialese C. (dal 18′ st Spaltro R.), Tribuzzi A., Negro Di Stefano V. (dal 35′ st Jurcec J.), Petriccione J., Giron M., D’Ursi E. (dal 35′ st Vuthaj D.), Gomez G., Tumminello M.. A disposizione: Cantisani R., D’Alterio F. (Portiere), Felippe Martello L., Gigliotti G., Lucano A. (Portiere), Pannitteri O., Schiro T. AVELLINO: Ghidotti S. (Portiere), Cancellotti T., Cionek T., Rigione M., Ricciardi M. (dal 38′ st Benedetti S.), Armellino M. (dal 38′ st Maisto F.), Palmiero L., D’Angelo Sonny (dal 28′ st Dall’Oglio J.), Tito F. (dal 38′ st Falbo L.), Sgarbi L., Patierno C. (dal 33′ st Gori G.). A disposizione: Codraro, Marconi M., Pane P. (Portiere), Pezzella S., Pizzella A. (Portiere), Sannipoli D., Susko D. Diretta/ Avellino Taranto (risultato finale 0-0): succede pochissimo, il pareggio è giusto (17 dicembre 2023) Reti: al 11′ pt Patierno C. (Avellino) . Ammonizioni: al 14′ pt Giron M. (Crotone), al 11′ st Petriccione J. (Crotone), al 45’+3 st Tribuzzi A. (Crotone) al 41′ pt Cionek T. (Avellino), al 45’+1 pt D’Angelo Sonny (Avellino), al 13′ st Ghidotti S. (Avellino), al 31′ st Dall’Oglio J. (Avellino), al 32′ st Tito F. (Avellino). VIDEO CROTONE AVELLINO: GOL E HIGHLIGHTS

