DIRETTA/ Crotone Avellino video streaming tv: calabresi ok nei precedenti (Serie C, 22 dicembre 2023)

La diretta di Crotone Avellino rappresenta un capitolo importante nella storia calcistica, carico di emozioni e ricordi indelebili per i tifosi rossoblù. Gli scontri in Calabria tra le due squadre hanno visto prevalere il Crotone in 12 occasioni, con l’ultimo successo che risale alla stagione 2015/16 in Serie B con un netto 3-1. I pareggi si attestano a 6, l’ultimo dei quali risale alla stagione 1998/99 in Serie C-1 con un risultato di 1-1. Dall’altra parte, l’Avellino ha conquistato 2 vittorie in Calabria, l’ultima delle quali nella stagione 2002/03 con un risultato di 1-0.

Nei recenti confronti casalinghi contro i biancoverdi, il Crotone ha mantenuto una perfetta striscia di vittorie, registrando successi nelle ultime 4 sfide. Questi dati contribuiscono a rendere la sfida tra Crotone e Avellino non solo un momento sportivo, ma un vero e proprio racconto di storia calcistica, con i tifosi che attendono con trepidazione l’esito dell’ennesimo capitolo di questa rivalità. Sicuramente una partita da cuori forti come i giocatori che scenderanno in campo per questo atteso match di Serie C. (agg. Gianmarco Mannara)

CROTONE AVELLINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Crotone Avellino sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Crotone Avellino in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

Crotone Avellino, in diretta venerdì 22 dicembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C. Attualmente, il Crotone si trova al quarto posto in classifica nel Girone C di Serie C, con 32 punti ottenuti in diciotto giornate. La squadra allenata da Lamberto Zauli ha recentemente compiuto una risalita, guadagnando diverse posizioni e avvicinandosi alla vetta della classifica dopo lo 0-3 inflitto al Monopoli. Con una serie di dieci partite senza sconfitte, i rossoblù si stanno confermando come forti contendenti per la promozione in Serie B. Con il secondo miglior attacco del Girone C, avendo segnato 29 reti in diciotto giornate, il Crotone sembra aver trovato una solida coesione.

L’Avellino si trova al quinto posto nel Girone C di Serie C, con 31 punti conquistati in diciotto giornate. La squadra guidata da Michele Pazienza sta attraversando un periodo di forma meno brillante, con un pareggio 0-0 nell’ultimo match contro il Taranto e l’eliminazione ai quarti di finale della Coppa Italia Serie C per mano della Lucchese. Nelle ultime cinque partite di campionato, gli “Lupi” hanno ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte, conquistando tre punti nel cruciale derby campano contro il Benevento, terminato 0-1. Con la seconda miglior difesa del Girone C, avendo incassato solo 12 gol in 18 giornate, l’Avellino è chiamato a ottenere un altro importante successo in trasferta per rimanere in alto nella classifica e superare il Crotone.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE AVELLINO

Le probabili formazioni della diretta Crotone Avellino, match che andrà in scena allo stadio Ezio Scida di Crotone. Per il Crotone, Lamberto Zauli schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dini; Leo, Loiacono, Gigliotti; Tribuzzi, Petriccione, Vinicius, D’Ursi, Giron; Gomez, Tumminello. Risponderà l’Avellino allenato da Michele Pazienza con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Ghidotti; Cionek, Rigione, Cancellotti; Ricciardi, D’Angelo, Palmiero, Armellino, Tito; Gori, Patierno.

CROTONE AVELLINO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Crotone Avellino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Crotone con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo dell’Avellino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.

