Video/ Crotone Benevento (3-0): highlights e gol. Simy superstar allo Scida!

Il Benevento è già in vacanza? Al Crotone per sognare la Serie A diretta servivano i tre punti e una tripletta dell’incontenibile Simy ha chiuso abbastanza in fretta la contesa, con gli Squali avanti 2-0 già nel giro di 18′. Seconda sconfitta in assoluto per i sanniti che dopo la festa per la Serie A hanno forse mollato un po’ troppo gli ormeggi, il Crotone si stacca al secondo posto a +3 da Pordenone e Cittadella e a +4 dal Frosinone. Ovviamente soddisfatto il tecnico Giovanni Stroppa: “E’ vero che avevamo un avversario che ormai ha conquistato una promozione straordinaria, però queste partite sono ancora più difficili perché conoscendo Inzaghi, conoscendo quello che poteva essere il loro obiettivo dei record. Quindi bisogna fare i complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto e per come l’hanno fatto perché andare in vantaggio, mantenere lucidità, mantenere sempre la padronanza del campo non era semplice.” Filippo Inzaghi non fa drammi anche se ovviamente si aspettava di più dal suo Benevento: “C’era il rischio oggi di avere un calo. Ho provato in tutti i modi a tenere la squadra sul pezzo ma quando fai due giorni di festeggiamenti… Speravo di non andare sotto perché ero consapevole che le energie erano poche. Oggi c’è da dire che ci è andato anche tutto male. Meglio perdere la prima per poi riprendere a fare il nostro campionato perché abbiamo ancora degli obiettivi importantissimi che sono i record. A questa squadra non posso dire nulla, non potevo chiedere ai ragazzi di non festeggiare la vittoria di un campionato simile. Questa partita va subito archiviata per finire con grande onore una stagione meravigliosa”.

IL TABELLINO

CROTONE BENEVENTO 3-0 (2-0 PT)

CROTONE: Cordaz; Golemic, Marrone (85’ Curado), Cuomo; Gerbo (89’ Mustacchio), Benali (85’ Crociata), Berberis, Zanellato (70’ Gomelt), Molina; Messias, Simy (80’ Armenteros). A disp: Festa (GK), Figliuzzi (GK), Gigliotti, Bellodi, Evan’s, Maxi Lopez, Zak. All. Stroppa

BENEVENTO: Montipò; Maggio, Volta, Tuia, Letizia (84’ Letizia); Tello, Schiattarella (55’ Hetemay), Del Pinto (55’ Sau); Insigne (64’ Kragl), Improta; Moncini (64’ Di Serio). A disp: Manfredini (GK), Gori (GK), Pastina, Gyamfi, Basit, Alfieri. All. Inzaghi

Arbitro: Aureliano di Bologna

Reti: 14’, 18’ e 71’ Simy (C)

Ammoniti: Del Pinto (B), Letizia (B), Simy (C), Schiattarella (B), Tuia (B), Volta (B), Kragl (B), Cuomo (C)

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI CROTONE BENEVENTO



© RIPRODUZIONE RISERVATA