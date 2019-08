Diretta Crotone Cosenza/ Streaming video DAZN: subito derby calabrese! (Serie B)

Crotone Cosenza, in diretta dallo stadio Scida, si gioca alle ore 18:00 di sabato 24 agosto: per la prima giornata di Serie B 2019-2020 c’è subito un interessantissimo derby di Calabria, e dunque una sfida che è importante al netto delle situazioni di classifica e degli obiettivi. Tutto sommato la stagione passata del Cosenza è stata positiva: i lupi erano neopromossi e hanno sfiorato la partecipazione ai playoff rimanendo sempre a distanza dalla zona calda della graduatoria. Non così il Crotone, che sperava nel ritorno immediato in Serie A e ha addirittura rischiato di retrocedere, riuscendo a confermare la categoria ma, adesso che si riparte, con la necessità di fare meglio e provare davvero a inserirsi nella corsa alle prime otto della classe. Ci attende un tardo pomeriggio intenso: aspettando il calcio d’inizio nella diretta di Crotone Cosenza, andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco nell’analisi delle probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Cosenza non verrà trasmessa sui canali tradizionali: per il secondo anno consecutivo infatti il campionato di Serie B è affidato in esclusiva alla piattaforma DAZN, dunque sarà un appuntamento riservato agli abbonati che, tramite apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, potranno seguire la partita in diretta streaming video oppure installare l’applicazione direttamente su una smart tv che sia provvista di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE COSENZA

Per Crotone Cosenza, Giovanni Stroppa pensa al 4-3-3: in porta ovviamente Cordaz, con una difesa nella quale Spolli e Gigliotti dovrebbero essere i centrali avendo il supporto dei terzini Rutten e Evans. A centrocampo la cabina di regia potrebbe essere affidata a Gomelt, che si dividerà il compito con Benali; l’altra mezzala potrebbe essere occupata da Crociata, mentre nel tridente offensivo c’è l’imbarazzo della scelta visto che Molina, Mustacchio e Messias sono in ballottaggio per un posto sulle fasce, dove del resto potrebbe giocare anche Vido con Simy schierato invece da prima punta. Il Cosenza, chiamato a riscattare il ko di Monopoli in Coppa Italia, punta su un modulo speculare: Perina viene protetto da Capela e Schiavi (con Idda in ballottaggio), Bittante e Legittimo dovrebbero essere i due laterali con un centrocampo nel quale Franck Kanouté viene schierato da playmaker basso, e Bruccini e Sciaudone agiscono come interni. Litteri è in vantaggio su Moreo per il ruolo di centravanti; Baez e Pierini potrebbero essere i due laterali.

QUOTE E PRONOSTICO

Per scommettere su Crotone Cosenza avete a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker i padroni di casa partono favoriti con un valore di 2,10 volte la giocata sul segno 1, mentre l’eventualità del successo esterno vale 3,90 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Con il pareggio, eventualità regolata dal segno X, il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,05 volte la cifra che avrete deciso di investire.



