Video/ Crotone Cremonese (1-0): highlights e gol. I rossoblu volano al 2^ posto!

Allo Scida nella 23^ giornata di Serie B sono i rossoblu ad esultare per il successo e i tre punti appena conquistati: come si vede nel video di Crotone Cremonese, gli squali hanno dunque avuto la meglio col risultato di 1-0 sula formazione lombarda, che pure si è comportata molto bene, lontana dal pubblico di casa. Fin dalle prime battute infatti la squadra grigiorossa ha ben fatto in terra straniera e anzi il match si è rivelato molto equilibrato e con parecchie occasioni da gol che volano in entrambi i lati del campo nei primi 45 minuti di gioco. Pur con tanti squilli, di fatto si realizza poco sotto rete e si va dunque all’intervallo allo Scida col risultato ancora fermo sul 0-0. Nella ripresa il ritmo di gioco cala notevolmente, ma il Crotone pure rimane in partita con testa e gambe: si deve però pazientemente attendere il 87’ di gioco per il gol che decide la partita, a firma di Simy, ben assistito da Mustacchio. Nel finale i rossoblu cercano di gestire eventuali tentativi di rimonte in extremis dei grigiorossi, ma al triplice fischio finale scoppia la festa allo Scida: gli squali infatti oltre che tornare alla vittoria dopo due KO di fila, volano anche alla seconda posizione della graduatoria della cadetteria, a pari punti con il Pordenone.

IL TABELLINO

CROTONE CREMONESE 1-0 (0-0 PT)

CROTONE: Cordaz; Curado, Marrone, Cuomo; Gerbo (69’ Mazzotta), Benali, Barberis, Crociata, Molina (78’ Mustacchio); Simy, Armenteros (68’ Jankovic). A disp: Festa (GK), Figliuzzi (GK), Bellodi, Spolli, Golemic, Gomelt, Rutten, Zak, Maxi Lopez. All. Stroppa

CREMONESE: Ravaglia; Zortea, Bianchetti, Ravanelli, Migliore; Arini (86’ Deli), Castagnetti, Valzania; Piccolo (46’ Parigini), Ciofani, Palombi (73’ Gaetano). A disp: De Bono (GK), Volpe (GK), Bignami, Crescenzi, Claiton, Boultam, Gustafson, Celar, Ceravolo. All. Rossi (Rastelli squalificato)

Arbitro: Ghersini di Genova

Rete: 87’ Simy

Ammoniti: Armenteros (Cro), Parigini (Cre), Deli (Cre)

CLICCA QUI PER IL VIDEO CROTONE CREMONESE, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA