Video/ Crotone Giugliano (3-1) gol e highlights: rossoblù chiudono al secondo posto!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CROTONE GIUGLIANO: RIMPIANTO SERIE B!

Video Crotone Giugliano che si apre dopo appena 180 secondi con la rete dell’ex giocatore del Monza Andrea D’Errico il quale fredda immediatamente l’estremo difensore Viscovo e porta in vantaggio i propri tifosi. La formazione allenata da Lamberto Zauli continua ad attaccare e spinge sulle fasce con le avanzate di Chiricò e D’Ursi e dopo aver sfiorato il gol con la conclusione del terzino destro Calapai, ecco che il rossoblù trovano la rete del raddoppio con il gol dell’ex Feralpisalò Cernigoi. Primi 45 minuti di totale controllo per il Crotone che si conferma sempre la seconda forza del campionato dopo il dominio realizzato dal Catanzaro. Dopo 45 minuti le due formazioni scendono negli spogliatoi per l’intervallo.

Riapre la partita nel secondo tempo il Giugliano con la rete di Nicolas Rizzo che però fa durare il festeggiamento soltanto due minuti, con il Crotone che trova la rete con il solito Cosimo Chiricò che chiude la partita e regala i tre punti alla formazione rossoblù che si posiziona, dunque, al secondo posto in campionato al termine della stagione regolamentare. Giugliano, invece, che non riesce nel sogno playoff terminando a pochi punti dal treno che passa per la Serie B.

VIDEO GOL CROTONE GIUGLIANO: IL TABELLINO

CROTONE: Crialese C., Ranieri A., Spaltro R., Tribuzzi A., Branduani P. (Portiere), Calapai L. (dal 26′ st Ranieri A.), Papini F., Gigliotti G., Giron M. (dal 1′ st Crialese C.), Petriccione J. (dal 26′ st Spaltro R.), Carraro M., Chirico C. (dal 35′ st Tribuzzi A.), D’Errico A., D’Ursi E., Cernigoi I.. A disposizione: Abbruzzese F., Awua T., Bove D., D’Aprile G., Dini A. (Portiere), Golemic V., Gomez G., Kargbo A., Lucano A. (Portiere), Mogos V., Vitale M.

GIUGLIANO: Rondinella G., Sorrentino L., Ghisolfi M., La Monica G., Viscovo A. (Portiere), Biasiol E., Scognamiglio G., Poziello C., Iglio G. (dal 1′ st Rondinella G.), Gladestony, Ceparano G. (dal 27′ st Ghisolfi M.), Gomez O., Oyewale S. (dal 1′ st Sorrentino L.), Rizzo N., Piovaccari F. (dal 27′ st La Monica G.). A disposizione: Aruta M., Berman T., Ciuferri F., De Francesco F., De Lucia M., Felici M., Poziello R., Sassi J. (Portiere), Siamatas C. (Portiere), Zullo W.

Reti: al 3′ pt D’Errico A. (Crotone) , al 27′ pt Cernigoi I. (Crotone) , al 13′ st Chirico C. (Crotone) al 11′ st Rizzo N. (Giugliano) .

Ammonizioni: al 25′ st Carraro M. (Crotone), al 37′ st Branduani P. (Crotone).

© RIPRODUZIONE RISERVATA