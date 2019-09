Video/ Crotone Juve Stabia (2-0) highlights e gol. Benali chiude il match in extremis

Bel successo maturato solo nel recupero ieri sera per i rossoblu tra le mura di casa dello Scida, nella quinta giornata della Serie B: come emerge nel video di Crotone Juve Stabia, i pitagorici trovano la vittoria e i tre punti col risultato di 2-0 a spese delle vespe. La squadra campana, dopo aver vissuto con affanno tutti i 90 minuti, non è riuscita a reggere la pressione degli avversari solo negli ultimi minuti prima del triplice fischio finale. Si tratta comunque di una vittoria più che meritata per il Crotone, che certo sia nel primo che specialmente nel secondo tempo, si è dimostrato più coraggioso e propositivo e di certo il gol non poteva mancargli ancora. Sono state invece ben poche le chance di fare gol per le vespe: la Juve Stabia infatti, pur provando a imbastire una reazione non è riuscita a fare davvero paura agli avversari. Segnaliamo quindi le reti di Mustacchio e Benali per il Crotone, rispettivamente segnate al 91’ e al 94’ del match: subito dopo il triplice fischio finale ha chiuso l’incontro, valido per il turno infrasettimanale del campionato di Serie B.

IL TABELLINO

Crotone Juve Stabia 2-0 (0-0 pt)

Reti: 90+1′ Mustacchio, 90+4′ Benali

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Mustacchio, Benali, Barberis, Zanellato (58′ Crociata), Molina (79′ Mazzotta); Messias, Maxi Lopez (69′ Simy). All. Stroppa.

Juve Stabia (3-5-2): Russo D. (64′ Branduani); Vitiello, Mezavilla, Troest; Melara, Izco, Addae, Carlini (77′ Elia), Germoni; Forte, Rossi (65′ Cissè). All. Caserta.

Arbitro: Baroni di Firenze

Ammoniti: Rossi (J), Marrone (C), Branduani (J), Gigliotti (C), Elia (J), Mustacchio (C)

