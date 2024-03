Video/ Crotone Latina (1-3) gol e highlights: che colpaccio in Calabria! (Serie C, 10 marzo 2024)

VIDEO CROTONE LATINA (1-3)

Allo Stadio Ezio Scida il Latina supera in trasferta il Crotone per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights di Crotone Latina. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Fontana si affacciano in avanti sparando alto subito al 1′ con Capanni ed i padroni di casa guidati dal tecnico Baldini replicano affacciandosi pericolosamente in zona offensiva con Felippe al 3′ oltre a non inquadrare la porta con D’Ursi al 4′. I minuti scorrono sul cronometro e le occasioni scarseggiano sebbenE i rossoblu tentino di combinare qualcosa intorno al 39′ quando D’Ursi forza Guadagno alla parata in allungo. Nel secondo tempo i nerazzurri ricomiciano bene la sfida riuscendo infatti anche a passare in vantaggio al 63′ grazie alla rete messa a segno da Capanni, autore di un colpo di testa vincente sull’assist offertogli dal suo compagno Paganini.

Nell’ultima parte dell’incontro i Leoni Alati trovano il gol del raddoppio al 70′ per merito di Mazzocco e calano il tris definitivo con Fella all’80’ prima che Gomez accorci inutilmente le distanze con il gol firmato al 90′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Aleksandar Djurdjevic, proveniente dalla sezione di Trieste, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Comi, Bove e D’Errico da un lato, De Santis e Guadagno dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo trentunesimo turno di campionato permettono al Latina di salire a quota 44 nella classifica del girone C della Serie C menre il Crotone non si muove, rimanendo fermo a 46 punti.

VIDEO CROTONE LATINA: IL TABELLINO

Crotone-Latina 1 a 3 (p.t. 0-0)

Reti: 63′ Capanni(L); 70′ Mazzocco(L); 80′ Fella(L); 90′ Gomez(C).

Assist: 63′ Paganini(L).

CROTONE (4-2-3-1) – Dini; Leo, Loiacono, Gigliotti, Giron; Felippe, Zanellato; Bruzzaniti, D’Ursi, Tribuzzi; Comi. A disp.: D’Alterio, Martino, Bove, Gomez, Kostadinov, Crialese, D’Errico, Vitale, Cantisani, Rispoli, Costa, Tumminello. All.: Baldini.

LATINA (3-4-2-1) – Guadagno; De Santis, Cortinovis, Marino; Ercolano, Mazzocco, Riccardi, Crecco; Capanni, Paganini; Mastroianni. A disp.: Fasolino, Perseu, Fella, Sorrentino, Del Sole, Fabrizi, Di Renzo. All.: Fontana.

Arbitro: Aleksandar Djurdjevic (sezione di Trieste).

Ammoniti: 15′ De Santis(L); 26′ Comi(C); 55′ Bove(C); 85′ Guadagno(L); 88′ D’Errico(C).

