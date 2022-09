Video/ Crotone Monopoli (2-0) gol e highlights: doppio Golemic e vittoria! (Serie C)

VIDEO CROTONE MONOPOLI (2-0): FA TUTTO GOLEMIC

Video Crotone Monopoli che regala subito un primo tempo con tanti spunti. Gli spunti sono a tinte rossoblù con la squadra del tecnico Francesco Modesto che passa in vantaggio dopo aver sfiorato il gol più volte con l’ex Padova Cosimo Chiricò. Lo stesso Chiricò trova la precisione corretta per servire Golemic che sfrutta la sua altezza per spedire la palla in rete con il suo ottimo colpo di testa. Ci prova il Monopoli ma senza nessun effetto. La squadra di Modesto tiene bene il campo con Kargbo e Chiricò che sull’esterno, specie con le sovrapposizioni dei terzini, sfruttano le corsie esterne guadagnando ancora un calcio piazzato nel quale Golemic sfrutta ancora la sua altezza e realizza la doppietta personale, un po’ atipica visto il ruolo del giocatore al centro della difesa rossoblù. Finisce il primo tempo con il risultato di 2-0 per i calabresi.

Secondo tempo di controllo per il Crotone che vince la partita dopo i due gol di Vladimir Golemic entrambi nel corso del primo tempo. Acceso nel secondo tempo soprattutto Kargbo che in più occasioni ha provato ad uscire dal cilindro il gol del 3-0 e tris per i suoi che però non arriva al termine del triplice fischio. Sale a quota 6 punti in campionato, alla luce delle due vittorie su due, il Crotone ma non è l’unica viste le vittorie di oggi e nello scorso turno di Crotone e Pescara che, insieme al Crotone, comandano il girone C di Lega Pro.

CROTONE: Awua T., Branduani P. (Portiere), Calapai L., Chirico C. (dal 32′ st Panico G.), Cuomo G., Giron M., Golemic V., Gomez G. (dal 38′ st Tumminello M.), Kargbo A. (dal 32′ st Pannitteri O.), Petriccione J. (dal 17′ st Vitale M.), Tribuzzi A. (dal 17′ st Giannotti P.). A disposizione:

MONOPOLI: Avogadri L. (Portiere), Bizzotto N., Falbo L., Fornasier M. (dal 38′ st de Santis I. F.), Manzari G., Montini M., Piccinni M. (dal 36′ pt De Risio C.), Simeri S. (dal 38′ st Corti N.), Starita E. (dal 28′ st Rolando M.), Vassallo F. (dal 28′ st Hamlili Z.), Viteritti O.. A disposizione: Ahmetaj M., Corti N., Cristallo C., De Risio C., de Santis I. F., Hamlili Z., Iurino G. (Portiere), Piarulli S., Rolando M., Vettorel T. (Portiere)

Reti: al 18′ pt Golemic V. (Crotone) , al 37′ pt Golemic V. (Crotone) .

Ammonizioni: al 27′ pt Tribuzzi A. (Crotone), al 33′ st Giannotti P. (Crotone) al 45’+3 st Falbo L. (Monopoli).

