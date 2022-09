DIRETTA/ Crotone Monopoli video streaming tv: non ci sono incroci ufficiali

DIRETTA CROTONE MONOPOLI: I TESTA A TESTA

Cosa ci dicono i precedenti della diretta di Crotone Monopoli? Non esistono sfide ufficiali tra le due compagini a dire il vero. L’unico precedente è un’amichevole che risale al luglio del 2019 e che all’Ezio Scida terminò col risultato finale di 2-1. La partita fu sbloccata da Barberis al minuto 60 con pareggio di Mariano all’84esimo che sembrava definitivo. I pitagorici però riuscirono a vincerla al 92esimo grazie a una bella giocata di Ruggiero. Entrambe le squadre hanno iniziato la stagione molto bene con una vittoria.

Il Crotone è andato a vincere col risultato di 2-4 in casa del Messina, dall’altra parte invece il Monopoli ha superato tra le mura amiche per 4-1 il Taranto. Tra i calciatori si è distinto molto bene Starita autore di una doppietta secondo in classifica cannonieri solo a Costantino del Monterosi Tuscia che nella prima giornata di campionato ha siglato addirittura una tripletta. Cosa accadrà oggi e come si aggiornerà il bilancio?

DIRETTA CROTONE MONOPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Crotone Monopoli, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Crotone Monopoli esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

CROTONE MONOPOLI: CALABRESI FAVORITI!

Crotone Monopoli, in diretta domenica 11 settembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone, sarà una sfida valida per la 2^ giornata del girone C di Serie C. Un confronto di cartello tra due squadre che sono partite nel migliore dei modi e che puntano a recitare un ruolo da protagonisti.

Il Crotone guidato da mister Lerda è alla ricerca di riscatto dopo la retrocessione della passata stagione e la prima giornata ha confermato le aspettative della vigilia, i rossoblu vogliono tornare subito nella serie cadetta: vittoria all’esordio per 2-4 ai danni del Messina. Ottima partenza anche per il Monopoli: i biancoverdi hanno superato per 4-1 il Taranto, trascinati da un super Starita, autore di una doppietta.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE MONOPOLI

Qualche dubbio per gli allenatori di Crotone e Monopoli in vista del fischio d’inizio, andiamo a conoscere le probabili formazioni del confronto in programma allo Scida. Partiamo dagli Squali, schierati con il 4-3-3: Branduani, Calapai, Golemic, Cuomo, Giron, Giannotti, Petriccione, Tribuzzi, Chiricò, Gomez, Kargbo. Passiamo adesso alla formazione ospite, schierata con il 4-2-3-1: Vettorel, Viteritti, Fornasier, Bizzotto, Falbo, Piccinni, Vassallo, Rolando, Montini, Starita, Simeri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I padroni di casa sono i favoriti secondo i bookmakers. E’ arrivato il momento di andare a scoprire le quote per le scommesse della diretta Crotone Monopoli. Prendiamo come riferimento le quote di Eurobet: la vittoria del Crotone è data a 1,80, il pareggio è dato a 3,30, mentre la vittoria del Monopoli è a 4,35. Passiamo adesso ai dati sul numero di gol del match: l’under 2,5 è a 1,57, mentre l’Over 2,5 è a 2,25. Infine, le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 2,02 e 1,70.

