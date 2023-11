Video/ Crotone Potenza (2-1) gol e highlights: allo Scida la decidono Tumminello e Gomez (26 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CROTONE COSENZA: SINTESI

Il Crotone supera il Potenza per due reti ad uno e conquista tre punti importanti. Errore di Papini in difesa, palla recuperata da Di Grazia che spreca da solo contro il portiere avversario! Tumminello! Crotone in vantaggio! Con il sinistro dal limite dell’area parte un bolide che non lascia scampo ad Alastra. Giron serve Tumminello, il tiro viene deviato da Alastra sul palo! Cross in mezzo per Tumminello, bravo ancora Alastra. Candellori pesca Gagliano, tiro al volo che termina fuori di un soffio. Termina la prima frazione di gara.

DIRETTA/ Crotone Potenza (risultato finale 2-1) streaming: accorcia Volpe (Serie C, 26 novembre 2023)

Di Grazia serve Caturano, tiro al volo che sfiora la porta! Gomez! Raddoppia il Crotone! Tumminello serve il compagno di squadra che calcia e sigla. Petriccione serve Tumminello, Alastra blocca senza problemi. Potenza che si riversa ora in avanti nel tentativo di riaprirla, scorrono veloci i minuti. Volpe! La riapre il Potenza! Rossetti mette un bel cross in mezzo, Volpe si inserisce e la riapre! Leo con il gomito alto su Verrengia, rosso e Crotone in dieci uomini! Volpe ci prova da fuori area, palla fuori. Termina il match.

Diretta/ Potenza Audace Cerignola (risultato finale 2-2): pari in rimonta per i rossoneri (19 novembre 2023)

IL TABELLINO DI CROTONE COSENZA

CROTONE: Dini A. (Portiere), Leo D., Loiacono G., Papini F., Giron M., Negro Di Stefano V., Tribuzzi A., Petriccione J., D’Ursi E., Tumminello M. (dal 36′ st Vuthaj D.), Gomez G. (dal 31′ st Cantisani R.). A disposizione: Bruzzaniti G., Crialese C., D’Alterio F. (Portiere), Felippe Martello L., Giannotti P., Jurcec J., Lucano A. (Portiere), Pannitteri O., Rojas L., Schiro T.

POTENZA: Alastra F. (Portiere), Armini N., Sbraga A., Pace F., Gyamfi B., Candellori K. (dal 30′ st Steffe D.), Saporiti E. (dal 7′ st Schiattarella P.), Verrengia B. (dal 15′ st Asencio R.), Di Grazia A. (dal 12′ st Volpe G.), Caturano S., Gagliano L. (dal 38′ st Rossetti M.). A disposizione: Gasparini M. (Portiere), Hadziosmanovic C., Hristov A., Maddaloni R. D., Monaco S., Pier Francesco G. (Portiere), Prezioso M.

Video/ Casertana Crotone (1-1) gol e highlights: a Montalto risponde Gomez (Serie C, 18 novembre 2023)

Reti: al 13′ pt Tumminello M. (Crotone) , al 9′ st Gomez G. (Crotone) al 39′ st Volpe G. (Potenza) .

Ammonizioni: al 33′ pt Leo D. (Crotone), al 45′ pt Papini F. (Crotone), al 30′ st Tumminello M. (Crotone), al 34′ st Tribuzzi A. (Crotone) al 45′ pt Gagliano L. (Potenza), al 8′ st Schiattarella P. (Potenza), al 20′ st Caturano S. (Potenza).

Espulsioni: al 41′ st Leo D. (Crotone).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CROTONE COSENZA













© RIPRODUZIONE RISERVATA