Video/ Crotone Reggina (1-1) gol e highlights, pari nel derby calabrese (Serie B)

VIDEO CROTONE REGGINA (1-1): IL DERBY FINISCE PARI

Pari nel derby calabrese, un tempo per parte e anche un punto a testa tra Crotone e Reggina. Il Crotone parte facendo un insistito possesso palla ma nel primo quarto d’ora l’unica conclusione arriva al 12′ con Vasile Mogos, gran destro che sorvola però la traversa. Al 16′ rriva il primo cartellino giallo della sfida, comminato all’ex Spezia Naheul Estevez per un duro fallo su Crisetig. Proprio Estevez al 21′ sfiora la traversa con una gran conclusione dal limite, quindi finisce sul taccuino dell’arbitro anche Gianluca Di Chiara, ammonito proprio per un fallo su Estevez. Al 35′ è un errore di Hetemaj a innescare un break di Mulattieri, che arriva alla conclusione mancando di poco il bersaglio. Viene ammonito Crisetig per un fallo su Mogos, poi al 41′ bell’assolo di Benali che sfiora la traversa dopo essersi liberato al tiro. Il Crotone sembra chiudere il primo tempo con maggiore brillantezza e invece è la Reggina a colpire: sblocca il risultato Galabinov, con il bulgaro che insacca di testa anticipando Nedelcearu su una traiettoria disegnata da Federico Ricci su calcio di punizione.

In Crotone Reggina si riparte senza cambi e con la Reggina sempre insidiosa, al 7′ un sinistro di Ricci impegna severamente Festa. Il Crotone prova ad alzare il baricentro, una conclusione di Vulic viene murata da Galabinov, quindi al 14′ si concretizza il pareggio degli Squali: segna Benali, che batte Micai con un destro chirurgico scoccato sugli sviluppi di un’azione da calcio d’angolo. Al 18′ fuori Montalto ed in campo Karim Laribi nella Reggina, mentre al 22′ non centra il bersaglio una conclusione dalla distanza di Gianluca Di Chiara per gli amaranto. Al 32′ ammonito anche Perparim Hetemaj, poi arrivano cartellini gialli anche per Visentin, appena entrato nel Crotone, e per Stavropoulos per un fallo su Mulattieri. Finale di partita un po’ nervoso ma senza ulteriori occasioni da gol, il pari alla fine può soddisfare entrambe le squadre.

VIDEO CROTONE REGGINA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

A Francesco Modesto è piaciuto il Crotone visto in campo contro la Reggina. “Tutta la squadra ha fatto quello che doveva fare, ha gestito bene il campo. Dobbiamo lavorare e fare meglio. Sapevamo che la Reggina sulle ripartenza sono bravi, abbiamo lavorato bene con gli esterni, sotto l’aspetto del gioco abbiamo fatto abbastanza bene, certamente si può fare di più. Chi ho messo in campo mi dava adeguate garanzie. In fase difensiva non abbiamo mai preso ripartenze e questo è un aspetto importante. Potevamo mollare perché abbiamo preso gol quando stavamo spingendo molto, nel secondo tempo siamo entrati con la testa giusta e abbiamo fatto cose buone. Meritavamo qualcosa di più, ho visto l’equilibrio che volevo vedere. La rete subita su piazzato ci può stare, non ci sono state grosse disattenzioni difensive. Abbiamo creato buone occasioni che potevamo concretizzare.”

Alfredo Aglietti esalta la personalità della sua Reggina. “Sono molto contento della prestazione, loro volevano i tre punti e ci hanno aggredito. Nei primi 20′ abbiamo giocato con personalità, sbagliando molte soluzioni in finalizzazione. Prima del nostro gol stavamo soffrendo, poi nella ripresa non abbiamo sofferto e abbiamo preso il gol. Ottima prestazione in un campo difficile e ci prendiamo questo punto. Non guardo le prove individuali, la squadra ha fatto bene. Dobbiamo lavorare per crescere, abbiamo pregi e difetti, ma a Crotone abbiamo tirato fuori una prova positiva su un campo difficile. Abbiamo gestito bene la gara e il Crotone. Loro venivamo a prenderci molto alti, non è mai facile cercare di limitarli. Il campo ci ha impedito di giocare palla a terra, ma nei primi 20′ e per larghi tratti del match abbiamo visto una ottima Reggina“.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI CROTONE REGGINA (da sky.it)

