Video/ Crotone Salernitana (1-1) gol e highlights: Stroppa vede la promozione

La Salernitana, nonostante l’espulsione di Curcio nel secondo tempo, impone il pari interno al Crotone che vede però perdere Spezia e Cittadella e pareggiare il Frosinone: nel video Crotone Salernitana possiamo dunque scoprire gol e highlights di un pareggio che basta al Crotone per avvicinare le promozione. Per mancanza di concorrenza la squadra di Stroppa vola a +6 sul terzo posto ed assapora la Serie A: i gol arrivano nel secondo tempo con Maistro che porta in vantaggio i campani, ma già all’8′ una punizione di Messias rimette le cose a posto per i padroni di casa. CLICCA QUI PER IL VIDEO CROTONE SALERNITANA: GOL E HIGHLIGHTS

VIDEO CROTONE SALERNITANA: LE DICHIARAZIONI

In superiorità numerica il Crotone non trova il gol vittoria, ma come detto Stroppa può essere soddisfatto: “E’ stata una gara difficilissima, non c’è stata possibilità sopratutto nei primi venti minuti di riuscire a trovare la superiorità numerica. La squadra non ha mai mollato, ha sempre cercato di fare la partita, forse avremmo meritato qualcosa in più tenendo conto delle occasioni trovate. Guardando a quello che è successo sugli altri campi aumentiamo il distacco dalla terza e a volte certe gare può succedere anche di perderle. Il campionato è difficile, abbiamo affrontato un avversario veramente ostico, va bene così e adesso guardiamo alla prossima gara. Da qua a fine stagione ci sarà una gara in meno, siamo in vantaggio sulla terza e dovremo essere ancora più concentrati per fare risultato“. Il centrocampista della Salernitana Ahmad Benali ha commentato così la partita: “Si sapeva che sarebbe stata una partita dura, difficile. Loro sono una squadra molto fisica, che gioca bene e lotta per i play-off. Ci vuole tanta pazienza“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA