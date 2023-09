Video/ Crotone Sorrento (1-0) gol e highlights: Gomez piega i campani (24 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CROTONE SORRENTO: LA PARTITA

Il Crotone supera di misura il Sorrento, in dieci nella seconda frazione, grazie a Gomez. Di seguito le azioni più significative della gara. Gomez per Tribuzzi, allontana la minaccia la difesa avversaria. Lancio in profondità per Pannitteri che calcia, Marcone la mette in angolo. Gomez ci prova da fuori area, la sfera non trova la porta. Gomez! Crotone avanti! Petriccione trova in area Gomez che si tuffa e supera il portiere avversario. Ci prova Tribuzzi, la sfera sfiora l’incrocio. Viatale per Ravasio che da fuori area la mette alta. Termina la prima frazione di gara.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CROTONE SORRENTO, IL SECONDO TEMPO

D’Ursi ci prova con il destro giro, palla fuori. Panelli protesta e prende il secondo giallo, Sorrento in dieci uomini! Secondo giallo per De Francesco. Vitale in mezzo, Gomez ci va di testa ma non trova la porta. Vitale in mezzo per Gomez che la mette a lato di pochissimo! Sei i minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Termina il match, vincono i padroni di casa.

IL TABELLINO DI CROTONE SORRENTO

Crotone (4-2-3-1): Dini; Leo (75’ Spaltro), Loiacono, Gigliotti, Giron; Petriccione, Felippe (85’ D’Errico); D’Ursi (65’ Vitale), Pannitteri (65’ Giannotti), Tribuzzi; Gomez (85’ Vuthaj). A disp.: Lucano, D’Alterio, Papini, Bove, Crialese, Di Stefano, Bruzzaniti, Rojas, Cantisani, Tumminello. All.: Zauli

Sorrento (4-3-3): Marcone; Vitiello (81’ Todisco), Blondett, Panelli, Loreto (70’ Martignago); Cuccurullo (62’ Fusco), De Francesco, Messori (81’ Bonavolontà); Vitale, Ravasio, Scala (70’ Colombini). A disp.: Del Sorbo, D’Aniello, La Monica, Chiricallo, Kone, Caravaca. All.: Maiuri

Arbitro: Virgilio di Trapani

Marcatori: 23’ Gomez (C)

Ammoniti: Dini, D’Errico, Tribuzzi (C), Scala, Panelli, De Francesco, Bonavolontà (S)

Espulso: 58’ Panelli (S) per doppia ammonizione

