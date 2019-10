Video/ Crotone Venezia (3-2): highlights e gol. Golemic chiude il match (Serie B)

Sfida ben brillante quella a cui abbiamo assistito ieri allo Scida per la nona giornata di Serie B: il video di Crotone Venezia ci mostra infatti una partita divertente, che al triplice fischio finale si è chiusa col successo per 3-2 dei rossoblu. Fin dal primo tempo l’incontro infatti era è poi stato vivace. Già al nono minuto sono i lagunari a portarsi avanti grazie alla rete di Aramu, ma la reazione del Crotone però non si è fatta attendere troppo e dopo una buona occasione da gol al 30’, cinque minuti dopo è stato Simy a sfruttare l’assist di Barberis e a trovare il pari. E’ quindi tutto da rifare dopo i primi 45’ minuti. Nel secondo tempo sono sempre i rossoblu a prendere in mano le redini del gioco: al 55’ è sempre Sim a portare il Crotone in vantaggio. Il Venezia però non vuole stare a guardare e invalida il vantaggio avversario al 68’ con una magia di Capello. Il match rischia di terminare in parità ma al 84’ ci pensa il solito Golemic a risolvere lo stallo e a concedere ai rossoblu il successo.

IL TABELLINO

Crotone Venezia 3-2 (1-1 pt)

CROTONE: Cordaz; Marrone (dal 26’ Cuomo), Spolli, Golemic; Molina (dal 18’ st Mustacchio), Benali, Barberis, Crociata (dal 35’ st Zanellato), Mazzotta; Messias, Simy. A disposizione: Festa , Figliuzzi, Bellodi, Rodio, Rutten, Gomelt, Vido, Nalini. Allenatore: Stroppa

VENEZIA: Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Ceccaroni; Maleh (82’ Zuculini), Fiordilino, Lollo (88’ Di Mariano); Aramu; Montalto (dal 14’ st Bocalon), Capello. A disposizione: Bertinato, Casale, Simeoni, Lakicevic, Vacca, Suciu, Caligara, Gavioli, Zigoni. Allenatore: Dionisi

Arbitro: Sozza di Seregno

Reti: 10’ Aramu (V), 35’ e 55’ Simy (C), 68’ Capello (V), 84’ Golemic (C)

Ammonizioni: Crociata (C), Capello (V), Lollo (V), Zuculini (V)

Recupero: 2′ nel primo tempo e 4′ nella ripresa

