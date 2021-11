Video/ Crotone Vicenza (0-1) gol e highlights: Giacomelli decide la sfida salvezza

La sfida salvezza tra Crotone e Vicenza viene decisa da Giacomelli nella ripresa, come potremo ammirare nel video Crotone Vicenza 0-1. Con questa vittoria il Vicenza sale a quota 7 portandosi ad un punto proprio dai calabresi. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Oddei viene servito in profondità, aggancio e tiro con la sfera che termina non di molto fuori. Canestrelli ci prova di testa e trova la facile parata del portiere avversario. Ranocchia lancia Di Pardo, aggancio con il sinistro e conclusione murata. Dopo un ottimo inizio del Crotone si fa vedere il Vicenza. Diaw si mette in proprio, tiro con il destro che trova Festa pronto. Faticano ad arrivare occasioni da gol. Mulattieri ci prova di testa, facile parata di Grandi. Estevez per Oddei, cross in mezzo per Kargbo che riapre ma non trova nessuno. Diaw per Zonta, conclusione da fuori area che termina fuori. Pochi minuti alla fine della prima frazione, non si sblocca la gara. Incredibile occasione per Padella che da solo in area, di testa, la mette fuori da corta distanza. La prima frazione tra Crotone e Vicenza termina a reti bianche.

DIRETTA/ Juventus Roma Primavera video streaming tv: arbitra Francesco Carrione

CLICCA QUI PER IL VIDEO CROTONE VICENZA 0-1

VIDEO CROTONE VICENZA: SECONDO TEMPO

Estevez per Maric in area, tiro con il destro che per poco non trova la porta. Dalmonte mette in moto Calderoni, Festa respinge bene. Grandissima azione di Giacomelli che dalla sinistra rientra al centro e supera il portiere avversario. Dopo un controllo al VAR il direttore di gara convalida la rete! Passa in vantaggio il Vicenza. Crotone che spinge alla ricerca del pari quando mancano dieci minuti alla fine. Zanellato prova a servire Maric, la sfera attraversa tutta l’area di rigore. Sono cinque i minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Termina il match tra Crotone e Vicenza, decide una rete di Giacomelli.

Diretta/ Verona Torino Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via!

VIDEO CROTONE VICENZA: IL TABELLINO

CROTONE (4-3-3) Festa; Nedelcearu (27′ st Molina), Canestrelli, Cuomo, Sala (27′ st Giannotti); Estevez, Benali, Donsah (13′ st Zanellato); Oddei (37′ st Borello), Mulattieri, Kargbo (45′ Maric).

IN PANCHINA: Pasqua, Saro, Molina, Mondonico, Paz, Rojas, Vulic, Borello, Zanellato, Giannotti, Schirò, Maric. ALLENATORE: Marino

L.R. VICENZA (4-2-3-1) Grandi; Bruscagin, Brosco, Padella, Calderoni (37′ st Sandon); Ranocchia (37′ st Taugourdeau), Zonta; Di Pardo (27′ st Pontisso), Proia (17′ st Meggiorini), Dalmonte (17′ st Giacomelli); Diaw.

IN PANCHINA: Pizzignacco, Bresolin, Ierardi, Paoloni, Sandon, Pontisso, Taugourdeau, Rigoni, Meggiorini, Longo, Giacomelli. ALLENATORE: Brocchi

RETI: 21′ st Giacomelli

Diretta/ Bologna Atalanta Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

ARBITRO: Giua della sezione di Olbia.

NOTE: Ammoniti: Ranocchia, Oddei, Benali, Zonta. angoli: 8-2; Recupero: 0′, 5′



© RIPRODUZIONE RISERVATA