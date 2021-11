Video/ Dinamo Kiev Bayern Monaco (1-2) gol e highlights: gran gol di Lewandowski

Il Bayern Monaco, già qualificato agli ottavi di Champions League, vince anche sul campo della Dinamo Kiev grazie a Lewandowski, grandissimo gol in rovesciata, e Coman. Per i padroni di casa ha accorciato nella ripresa Garmash. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni del match. Goretzka prova subito con un tiro da fuori area, respinge la difesa della Dinamo Kiev. Coman assiste Pavard che calcia da fuori area, la sfera esce di molto. Lewandoski! La sblocca il Bayern Monaco con il bomber polacco! Il centravanti raccoglie in area e con una splendida rovesciata porta avanti i tedeschi. Muller per Goretzka, respinge il portiere avversario.

Come da previsioni della vigilia è il Bayern Monaco a fare la partita. Mancano quindici minuti alla fine della prima frazione, il Bayern Monaco è avanti grazie alla rete siglata in rovesciata da Lewandowski. Ricordiamo che il Bayern Monaco è già qualificato agli ottavi di finale. Papera incredibile di Neuer che per poco non costa il pareggio al Bayern Monaco, la sfera finisce contro il palo. Tsygankov prova l’iniziativa personale e calcia, la sfera sfiora il palo. Tolisso serve Coman che scarica un destro terrificante sotto la traversa per il raddoppio del Bayern Monaco! Davies per Tolisso che prova a siglare, il tiro da fuori area viene parato dal portiere avversario. Il direttore di gara manda le due squadre negli spogliatoi, decidono al momento le reti siglate da Lewandowski e Coman. Gara senza storia con i tedeschi che fanno prevalere il maggiore tasso tecnico.

SECONDO TEMPO

Shaparenko a botta sicura, Neuer gli dice di no. Bel tiro di Tolisso, la sfera non trova la porta per pochissimo. Garmash! La riapre la Dinamo Kiev! Di destro in area supera Neuer, i padroni di casa ora a caccia del pareggio. Sydorchuk da fuori area, para bene Neuer. Vitinho ci prova di testa in area, palla fuori di pochissimo. La Dinamo Kiev spinge ancora, manca pochissimo alla fine del match. Bayern Monaco, già qualificato, che difende ora il vantaggio ottenuto grazie a Lewandowski e Coman. Garmash prova a piazzare la doppietta ma il suo tentativo viene parato da Neuer. Tsyngakov calcia dalla distanza e prende il palo! Termina il match, vince il Bayern Monaco.

IL TABELLINO

DiNAMO KIEV: Bushchan G., Buyalskyy V., de Pena C. (dal 1′ st Garmash D.), Kedziora T. (dal 31′ st Karavaev O.), Mykolenko V., Shaparenko M., Shkurin I. (dal 1′ st Vitinho), Sydorchuk S., Syrota O., Tsygankov V., Zabarnyi I.. A disposizione: Boyko D., Andriyevski O., Antyukh D., Garmash D., Karavaev O., Kulach V., Lednev B., Ramirez E., Shabanov A., Shepelev V., Verbic B., Vitinho Allenatore: Lucescu M..

BAYERN MONACO: Neuer M., Coman K. (dal 22′ st Roca M.), Davies A., Goretzka L., Hernandez L. (dal 1′ st Sarr B.), Lewandowski R., Muller T., Nianzou T. (dal 40′ st Tillman M.), Pavard B., Sane L. (dal 42′ st Richards O.), Tolisso C.. A disposizione: Fruchtl C., Ulreich S., Richards O., Roca M., Sarr B., Tillman M..Allenatore: Nagelsmann J..

Reti: 14′ pt Lewandowski R. (Bayern), 42′ pt Coman K. (Bayern), 25 s.t. Garmash

Ammonizioni: al 32′ pt Shaparenko M. (Dyn. Kyiv) al 7′ st Sarr B. (Bayern).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DINAMO KIEV BAYERN MONACO, DA SKY



© RIPRODUZIONE RISERVATA