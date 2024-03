Video/ Dinamo Sassari Brescia (106-101) sintesi e highlights: successo all’overtime! (Lega A, 17 marzo 2024)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI SASSARI BRESCIA: LA SINTESI

Al Palasport Roberta Serradimigni il Banco di Sardegna Sassari supera la Germani Brescia per 106 a 101 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo le due squadre si danno grande battaglia sin dall’avvio della gara anche se lentamente i padroni di casa guidati da coach Markovic sembrano in grado di spuntarla aggiudicandosi infatti il round iniziale. I minuti scorrono sul cronometro ed il ritmo della sfida non accenna a calare con gli ospiti allenati da coach Magro che non si lasciano impressionare e si aggiudicano il parziale in maniera tenace visto il 28 a 27 maturato che però consente loro di accorciare il distacco di appena un punto.

Nel secondo tempo il copione non pare cambiare rispetto a quanto ammirato sul finire della frazione di gioco precedente almeno per quanto riguarda i lombardi che continuano a macinare giocate offensive efficaci a differenza dei sardi, incapaci di tenere il passo a giudicare dal parziale appunto perso per 19 a 28 mostando di avere qualche problema di troppo in particolare a rimbalzo sia in attacco che in difesa. Nell’ultima parte dell’incontro la Dinamo fatica a rispondere ai canestri messi a segno dalla Leonessa ma lentamente i biancazzurri crescono ed i biancoblu calano, facendosi dunque rimontare ben dieci punti e rischiando addirittura il tracollo se non fosse per i liberi realizzati da Jefferson, oltre a disperarsi per gli errori successivi di Diop.

Nell’ultima parte dell’incontro la Dinamo rimonta ben dieci punti alla Leonessa che fatica a controllare il vantaggio acquisito in precedenza. All’overtime il Banco di Sardegna conferma quanto di buono prodotto anche poco prima e si aggiudicano il successo finale con un parziale vinto meritatamente per 17 a 12. I due punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventitreesimo turno di campionato permettono alla Dinamo Sassari di salire a quota 22 nella classifica della Lega A di basket mentre la Germani Brescia non si muove, rimanendo dunque ferma a 34 punti.

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la partita sia stata combattuta fino alla fine a cominciare dalla lieve superiorità del Banco di Sardegna al tiro, ovvero il 53.7% contro il 51.4%, mentre Brescia ha agito meglio a rimbalzo, 37 a 31 totali dei quali 13 a 9 in attacco e 24 a 22 in difesa, rubato più palle, 7 a 6, ma ne hanno anche perse di più, 14 a 13, rispetto ai biancazzurri. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero venticinque Ousmane Diop grazie agli addirittura 28 punti messi a segno per la Dinamo. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata la Germani a causa del 30 a 26 nel computo dei falli personali commessi.

DINAMO SASSARI – Tyree, Kruslin, Gombauld, Jefferson, Charalampopoulos. Panchina: Cappelletti, Treier, Raspino, Gandini, Gentile, Diop, Mckinnie. Coach: Nenad Markovic.

BRESCIA – Christon, Gabriel, Bilan, Della Valle, Petrucelli. Panchina: Burnell, Massinburg, Tanfoglio, Cournooh, Akele, Porto. Coach: Alessandro Magro.

GUARDA IL VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI SASSARI BRESCIA













