DIRETTA SASSARI TRIESTE: DINAMO IN DIFFICOLTÀ

La diretta Sassari Trieste ci fa compagnia alle ore 19:30 di domenica 1 dicembre, siamo al PalaSerradimigni per la nona giornata di basket Serie A1 2024-2025 e arriva un test importante per il Banco di Sardegna che, sconfitto dalla Virtus Bologna prima della sosta per le nazionali, si trova ancora in una situazione particolarmente complicata perché non riesce a trovare il ritmo giusto ed è pienamente coinvolto nella lotta per non retrocedere, che in questa stagione potrebbe essere particolarmente delicata perché, a parte la Napoli di questo avvio di campionato, non sembrano esserci squadre nettamente inferiori ad altre.

Sarà dunque una partita importantissima per Sassari la partita di stasera, anche perché Trieste rimane un brutto cliente: l’Allianz ha già dimostrato il suo valore nel corso delle prime giornate di Serie A1, si è attestata in zona playoff e, pur reduce dal ko interno contro Trapani, è una squadra che almeno allo stato attuale dell’arte ha qualcosa in più della Dinamo. L’imminente diretta Sassari Trieste ci dirà se davvero il Banco di Sardegna saprà rialzare la testa o se i giuliani si prenderanno una vittoria esterna, adesso possiamo proseguire nell’analisi del match mentre aspettiamo che arrivi una palla a due molto attesa.

SASSARI TRIESTE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE IL MATCH

La diretta tv di Sassari Trieste non avrà una copertura televisiva propriamente detta, e allora ci sarà un unico modo per seguire le immagini di questa partita: quello di essere abbonati alla piattaforma DAZN, che garantisce la copertura integrale del campionato di basket Serie A1. Per accedere al servizio avrete bisogno di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per la visione in diretta streaming video, ma potrete anche utilizzare tutti i dispositivi compatibili come una smart tv che sia dotata di connessione a internet e alcune consolle indicate.

DIRETTA SASSARI TRIESTE: ALLIANZ IN CALO

Con la diretta Sassari Trieste gli occhi sono puntati sul Banco di Sardegna come abbiamo detto, ma anche l’Allianz è chiamata a dare delle risposte: la neopromossa ha stupito tutti per il modo in cui ha approcciato la massima serie (ha immediatamente battuto Milano, tanto per intenderci) ma possiamo anche dire che da qualche tempo sia in calo e non solo per quanto riguarda i risultati, forse il vero dilemma riguarda il fatto che Trieste appaia troppo dipendente da Colbey Ross e Denzel Valentine che dunque devono sempre garantire un rendimento ottimale per accendere la miccia, e nel lungo periodo potrebbe non bastare.

Trieste ad ogni buon conto non spera certamente di vincere lo scudetto, già confermare la categoria sarebbe qualcosa e l’inizio di stagione ha fatto ampiamente capire come i playoff siano una possibilità più che concreta, dunque da queste parti si può giocare anche senza troppe pressioni pur sperando e forse anche esigendo che il livello rimanga sempre alto. Come detto il discorso è attualmente diverso per una Sassari che rischia davvero di dover soltanto pensare a salvarsi, per di più magari arrivando anche alle ultime giornate con l’acqua alla gola: in questa Serie A1 una singola vittoria può spostare tanto ed è quella che la Dinamo dovrà cercare.