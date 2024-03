Diretta Sassari Brescia/ Streaming video tv: occhio alla Dinamo ammazzagrandi! (basket A1, 17 marzo 2024)

DIRETTA SASSARI BRESCIA: GRAN MOMENTO PER LA DINAMO!

Sassari Brescia sarà diretta dagli arbitri Guido Giovannetti, Denny Borgioni e Antonio Bartolomeo: l’appuntamento è alle ore 18:15 di domenica 17 marzo, per la 23^ giornata di basket Serie A1 2023-2024. La capolista si presenta al PalaSerradimigni dopo aver ripreso la corsa: la serie positiva si era inaspettatamente spezzata a Pesaro, dopo il flop in Coppa Italia sarebbe potuto essere un periodo complesso per la Germani che invece si è rilanciata battendo Scafati in casa, e conservando il primo posto solitario in classifica con l’obiettivo di ufficializzarlo a fine regular season.

DIRETTA/ Brescia Scafati (risultato finale 89-78): la Germani la vince nell'ultimo quarto!

Tuttavia stasera sarà dura, perché Sassari è in forma smagliante: nel giro di una settimana il Banco di Sardegna ha battuto la Virtus Bologna e la Reyer Venezia al Taliercio, è salita a 20 punti e sostanzialmente si è messa al sicuro in chiave salvezza, continuando a inseguire quei playoff che per una società simile restano il traguardo minimo da centrare. Sarà dunque molto interessante assistere alla diretta di Sassari Brescia, mentre aspettiamo la palla a due facciamo qualche rapida valutazione sui temi principali della partita.

Diretta/ Venezia Sassari (risultato finale 71-78): vittoria importante per la Dinamo! (10 marzo 2024)

SASSARI BRESCIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Brescia sarà fornita in chiaro a tutti gli appassionati: sarà infatti questa la partita che nella 23^ giornata del torneo andrà in onda su DMAX, canale che trovate al numero 52 del vostro telecomando. Va poi ricordato che tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono fornite dalla piattaforma DAZN, e anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento per la visione in diretta streaming video. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta Sassari Virtus Bologna/ Streaming video tv: V nere per il rilancio! (basket A1, 3 marzo 2024)

DIRETTA SASSARI BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già visto che la diretta di Sassari Brescia si presenta assolutamente intrigante: il Banco di Sardegna sembra aver davvero svoltato con il cambio di allenatore, dispiace per Piero Bucchi ma la realtà dei fatti ci sta dicendo che Nenad Markovic è riuscito a cambiare pelle a una squadra che era pericolosamente vicina alla zona retrocessione, le vittorie su Virtus Bologna e Venezia possono anche essere figlie del momento ma intanto la Dinamo ha battuto due delle prime quattro squadre della nostra Serie A1, e inevitabilmente ha preso fiducia nella sua lotta verso i playoff.

Brescia adesso dovrà dimostrare che le due sconfitte subite in Coppa Italia (dalla sorprendente Napoli) e a Pesaro siano state incidenti di percorso, e non invece il primo sintomo di un calo strutturale: la Germani non è stata costruita per fare corsa di testa ma le ambizioni erano chiare, adesso Alessandro Magro ha bisogno di compattare il gruppo per la volata finale perché i playoff sono archiviati, ma piazzarsi in alto per avere il fattore campo può fare la differenza tra un’eliminazione troppo precoce e una corsa da ricordare negli anni e sulla quale costruire. Tra poco avremo il responso del campo…











© RIPRODUZIONE RISERVATA