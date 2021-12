Video/ Dortmund Besiktas (5-0) highlights e gol. Manita tedesca, Rose è terzo!

VIDEO BORUSSIA DORTMUND-BESIKTAS (5-0): LA SINTESI

Al Signal Iduna Park il Borussia Dortmund supera il Besiktas per 5 a 0. Nel primo tempo sono i padroni di casa guidati dal tecnico Marco Rose a tentare di prendere subito in mano le redini del match conquistando un corner con Dahoud e sparando largo con Meunier già al 1′. Gli ospiti allenati da mister Yalçin faticano a reagire nel migliore dei modi, senza poter guadagnare terreno prezioso a causa del costante pressing offensivo attuato dai rivali di giornata.

I minuti scorrono sul cronometro ed i tedeschi crescono sempre di più suonando la carica con Bellingham al 17′ e riuscendo quindi a passare in vantaggio al 29′ grazie alla rete messa a segno da Malen, su assist proprio di Bellingham. Il raddoppio arriva nel finale di primo tempo quando Welinton viene espulso per un fallo ai danni di Dahoud e, dopo aver verificato l’accaduto con l’ausilio del VAR, Reus trasforma il calcio di rigore conseguente al 45’+2′.

LA RIPRESA

Nella ripresa sono i gialloneri a ricominciare meglio la gara dato che Reus completa la doppietta personale al 53′ con l’aiuto del solito Dahoud per il tris dei suoi. Nell’ultima parte dell’incontro c’è spazio anche per la doppietta del subentrato Haaland tra il 68′ e l’81’ su assist di Schulz e Dahoud. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro francese F. Letexier, oltre ad aver espulso Wellinton con un rosso diretto fra i turchi, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo Montero, Larin e Josef Souza nel Besiktas.

I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo sesto turno della fase a gironi permettono al Borussia Dortmund di salire a quota 9 nella classifica del girone C della Championse League mentre il Besiktas non si muove, rimanendo fermo a zero punti.

IL TABELLINO

Borussia Dortmund-Besiktas 5 a 0 (p.t. 2-0)

Reti: 29′ Malen(D); 45’+2′ RIG., 53′ Reus(D); 68′, 81′ Haaland(D).

Assist: 29′ Bellingham(D); 53′, 81′ Dahoud(D); 68′ Schulz(D).

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1) – Kobel; Meunier(46′ Reinier), Hummels, Zagadou(73′ Pongracic), Schulz; Sahoud, Witsel, Bellingham(72′ Guerreiro); Wolf(62′ Passlack), Malen, Reus(63′ Haaland). All.: Rose.

BESIKTAS (4-2-3-1) – Destanoglu; Uysal, Wellinton, Montero, Meras; Topal, Souza(82′ Hutchinson); Karaman(46′ Rosier), Bozdogan(76′ Ucan), Larin(69′ Ghezzal); Batshuayi. All.: Yalcin.

Arbitro: F. Letexier (Francia).

Ammoniti: 31′ Montero(B); 39′ Larin(B); 45’+4′ Josef Souza(B).

Espulsi: 44′ Wellinton(B).

