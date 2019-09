Video/ Eintracht Arsenal (0-3): highlights e gol. Aubameyang mette il sigillo

Alla Commerzbank Arena di Francoforte l‘Arsenal supera in trasferta l’Eintracht con un netto 3 a 0. Nel primo tempo la partita tarda ad entrare nel vivo e gli inglesi riescono a passare in vantaggio soltanto al 38′ grazie a Willock, sfruttando un assist da parte di Saka. Nel secondo tempo le cose si complicano ulteriormente per i padroni di casa che rimangono in inferiorità numerica dal 79′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Kohr. E’ quindi proprio lo stesso Saka ad essere nuovamente protagonista raddoppiando, con l’aiuto di Pepe, all’85’, per poi regalare pure il secondo assist vincente della sua serata ad Aubameyang, autore del tris definitivo all’88’. I 3 punti conquistati permettono all’Arsenal di salire a quota 3 nella classifica del girone F di Europa League mentre l’Eintracht non si muove, rimanendo fermo a zero punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come l’Eintracht avrebbe dovuto raccogliere qualcosa in più rispetto ad una sconfitta così pesante essendosi aggiudicata ad esempio il possesso palla con il 52%. Questo dato viene supportato da una maggiore precisione nei passaggi, il 78% contro il 74% con 331 su 423 e 232 su 313 appoggi completati. I Gunners si sono distinti per palloni recuperati, 30 a 28, ma non in zona offensiva, dove gli uomini del tecnico Hutter hanno totalizzato un 11 a 8 nelle conclusioni fuori dallo specchio e 7 a 6 quelle indirizzate tra i legni. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’Eintracht è stata la squadra più scorretta a causa del 13 ad 11 nel computo dei falli commessi e l’arbitro italiano Davide Massa, della sezione di Imperia, oltre ad aver espulso con un rosso per doppia ammonizione Kohr tra i tedeschi, ha estratto il cartellino giallo in altre 5 occasioni ammonendo rispettivamente Hinteregger e Kamada da un lato, Willock, Kolasinac e Chambers dall’altro.

IL TABELLINO

Eintracht-Arsenal 0 a 3 (p.t. 0-1)

Reti: 38′ Willock(A); 85′ Saka(A); 88′ Aubameyang(A).

Assist: 38′, 88′ Saka(A); 85′ Pepe(A).

EINTRACHT (3-5-2) Trapp; Abraham, Hasebe, Hinteregger; Da Costa(74′ Chandler), Kamada, Kohr, Sow, Kostic; Dost(66′ Paciencia), André Silva. All.: Hutter.

ARSENAL (4-3-3) Martinez; Chambers, Mustafi, David Luiz, Kolasinac(80′ Maitland-Niles); Torreira, Xhaka, Willock(72′ Ceballos); Smith Rowe(60′ Pepe), Aubameyang, Saka. All.: Emery.

Arbitro: Davide Massa (sezione di Imperia).

Ammoniti: 12′ Hinteregger(E); 62′, 79′ Kohr(E); 63′ Willock(A); 75′ Kolasinac(A); 83′ Kamada(E); 83′ Chambers(A).

Espulsi: 79′ Kohr(E).

