Video/ Eintracht Salisburgo (4-1): highlights e gol, Kamada ne fa 3! (Europa league)

Alla Commerzbank-Arena l’Eintracht Francoforte supera il Red Bull Salisburgo per 4 a 1. Come si vede nel video di Eintracht Salisburgo, nelle fasi iniziali del primo tempo la squadra tedesca allenata da mister Hutter comincia molto bene, guadagnando campo e concedendo poco o nulla agli avversari, incapaci di esprimersi ed orchestrare una manovra ragionata. I padroni di casa riescono inoltre a passare in vantaggio già intorno al 12′ per merito del gol realizzato da Kamada, bravo ad approfittare dell’assist offertogli dal suo compagno Toure. Lo stesso Kamada sigla poi il raddoppio a ridosso dell’intervallo, precisamente al 43′, con l’aiuto del propositivo Sow. Nel secondo tempo, soprattutto in avvio di ripresa, il copione non cambia rispetto alla frazione precedente ed il solito Kamada, perfettamente assistito da N’Dicka, firma la tripletta personale al 53′ con un colpo di testa. L’ex milanista Andrè Silva si mette poi in luce intorno al 56′ quando serve un preciso passaggio che consente a Kostic di realizzare il poker per le aquile. La partita rimane bloccata fino agli ultimi minuti, quando la squadra del tecnico Marsch accorcia le distanze con Hwang all’85’ trasformando un calcio di rigore, concesso per fallo di Sow ai danni di Ulmer. Il largo successo conquistato all’interno delle mura amiche nella gara d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League colloca l’Eintracht Francoforte in una posizione molto più che favorevole in merito all’accesso agli ottavi di finale mentre il Salisburgo è ora chiamato ad una grande rimonta nella sfida di ritorno da disputare nel suo stadio in Austria.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come l’Eintracht abbia sostanzialmente meritato di ottenere questa vittoria a cominciare per esempio dal possesso palla finale favorevole con il 53%. Nonostante la parità registrata in quanto a precisione nei passaggi, il 71% per squadra con 287 su 403 e 290 su 407 appoggi completati, i tedeschi hanno recuperato più palloni degli austriaci, 50 a 41. In fase offensiva spiccano poi gli uomini di mister Hutter grazie al 7 a 4 nelle conclusioni indirizzate nello specchio della porta, 6 a 3 quelle terminate larghe. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’Eintracht è stata la squadra più scorretta a causa del 16 a 8 nel computo dei falli commessi e l’arbitro turco A. Palabiyik ha estratto il cartellino giallo volte per due volte ammonendo rispettivamente Sow da un lato ed Adeyemi dall’altro.

IL TABELLINO

Eintracht Francoforte-Salisburgo 4 a 1 (p.t. 2-0)

Reti: 12′, 43′, 53′ Kamada(E); 56′ Kostic(E); RIG. Hwang Hee-Chan(S).

Assist: 12′ Toure(E); 43′ Sow(E); 53′ N’Dicka(E); 56′ Andrè Silva(E).

EINTRACHT (3-4-1-2) – Trapp; Abraham, Hasebe, N’Dicka; Touré, Ilsanker(86′ Durm), Rode, Sow; Kamada; André Silva(75′ Paciencia), Kostic(81′ Da Costa). All.: Hutter.

SALISBURGO (4-4-2) – Stankovic; Farkas, Onguéné, Wober, Ulmer; Mwepu, Junuzovic, Okugawa(46′ Adeyemi), Szoboszlai(71′ Camara); Daka(46′ Koita), Hwang. All.: Marsch.

Arbitro: A. Palabiyik (Turchia).

Ammoniti: 54′ Adeyemi(S); 84′ Sow(E).

