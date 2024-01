Video/ Empoli Bologna Primavera (1-2) gol e highlights: decide la doppietta di Ravaglioli (7 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS EMPOLI BOLOGNA PRIMAVERA (1-2): LA PARTITA

Colpo esterno del Bologna sul campo dell’Empoli, i felsinei hanno trovato in Ravaglioli il grande protagonista del match. Su angolo di Byar respinge la minaccia l’estremo difensore dell’Empoli ma la sfera arriva a Ravaglioli che calcia da fuori area e trova il gol. L’Empoli prova subito a riprenderla ma subisce la rete del due a zero. Pessina lancia Tonin che fa da velo per Ravaglioli, dopo aver controllato la sfera salta Seghetti e deposita in rete. Empoli che continua ad attaccare ma chiude la prima frazione in svantaggio di due reti.

Nella seconda frazione di gara l’Empoli da la netta sensazione di poterla riprendere. Nabian salta l’estremo difensore avversario in area di rigore che lo atterra, calcio di rigore per i toscani. Sulla sfera si presenta Corona che non sbaglia. Empoli che continua ad attaccare con i sogni del pari che si infrangono sul palo. Su un cross ci va Corona di testa, sfera sul palo. Dopo quattro minuti di recupero termina la gara.

Marcatori: 15′, 42′ Ravaglioli (B), 50′ Corona (rig.) (E)

Empoli: ( 4-3-1-2) Seghetti; Gaj, Stassin, Dragoner, Majdandzic; Kaczmarski, Bacci, El Biache (69′ Popov); Vallarelli; Nabian, Corona. A disp.: Vertua, Falcusan, Tosto, Stoyanov, Bonassi, Fini, Ansah, Bacciardi, Forciniti, Pauliuc. All: Alessandro Birindelli.

Bologna: (4-3-1-2) Pessina; Baroncioni, Svoboda, De Luca, Carretti; Lai, Diop, Menegazzo; Byar; Tonin, Ravaglioli (72′ Ebone). A disp.: Gasperini, Idaro, Mukelenge, Beruschi, Brighi, Mercier, Happonen, De Stefano. All: Luca Vigiani

Ammoniti: 21′ Svoboda (B), 48′ Pessina (B), 76′ Bacci (E), Ebone (B)

