Diretta/ Empoli Bologna Primavera (risultato 0-1) video streaming tv: Ravaglioli! (7 gennaio 2024)

DIRETTA EMPOLI BOLOGNA PRIMAVERA (RISULTATO 0-1): LA SBLOCCA RAVAGLIOLI!

Inizia il match tra Empoli e Bologna. Svoboda trattiene per la maglia Nabian e si prende il giallo. Byar in mezzo da calcio d’angolo, respinge la minaccia l’estremo difensore dell’Empoli, ci arriva Ravaglioli che calcia da fuori area e trova il gol. Palla in mezzo per Nabian che da due passi non trova il tocco vincente! Empoli che continua ad attaccare a caccia del pari. Siamo giunti alla mezzora di gioco, Bologna avanti grazie a Ravaglioli. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA/ Empoli Milan (risultato finale 0-3): Chaka Traoré completa la festa! (Serie A, 7 gennaio 2024)

EMPOLI BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Bologna Primavera non sarà disponibile: questa partita infatti non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma bisogna ricordare che la casa del campionato Primavera 1 è Sportitalia che di fatto fornisce tutte le gare del torneo Under 19. In questo caso la visione sarà soltanto in diretta streaming video, con tre opzioni: innanzitutto si potrà visitare il sito dell’emittente, sportitalia.com, poi in alternativa rivolgersi al canale Solocalcio, presente appunto soltanto nella versione in streaming, e infine attivare l’applicazione Sportitalia su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Probabili formazioni Empoli Milan/ Quote: Theo Hernandez guida la difesa rossonera (Serie A, 7 gennaio 2024)

SI GIOCA

A pochissimi minuti dal via, presentiamo la diretta di Empoli Bologna Primavera analizzando le statistiche nel campionato Primavera 1 di toscani ed emiliani. L’Empoli Primavera viene da una vittoria e due sconfitte nelle ultime tre partite, possiamo quindi parlare di un rallentamento in un cammino globalmente da centro classifica ma comunque con i playoff nel mirino, con un totale di 22 punti in quindici giornate, che sono stati il frutto di cinque vittorie, sette pareggi e sole tre sconfitte, globalmente sono buoni numeri e la differenza reti è infatti in positivo e pari a +7 per l’Empoli, grazie a ventitré gol segnati a fronte dei sedici al passivo.

Probabili formazioni Empoli Milan/ Diretta tv: Caputo a confronto con Giroud (Serie A, 6 gennaio 2024)

Cammino senza dubbio più faticoso per il Bologna Primavera, che è reduce tuttavia da tre vittorie nelle ultime quattro giornate, con cui ha almeno parzialmente raddrizzato un inizio disastroso; in totale la squadra emiliana ha raccolto finora 14 punti in classifica con quattro vittorie, due pareggi e ben nove sconfitte, con la differenza reti che è di conseguenza in territorio negativo per il Bologna (-8) dal momento che assommano a ventuno i gol segnati mentre sono ben ventinove quelli al passivo per gli ospiti rossoblù. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Empoli Bologna Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

EMPOLI BOLOGNA PRIMAVERA: PER RISCATTARSI!

Empoli Bologna, in diretta domenica 7 gennaio 2024 alle ore 14.30 presso il Centro Sportivo Petroio di Vinci, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato Primavera 1. Entrambe le squadre sono chiamate a ripartire dopo i ko subiti in chiusura d’anno. L’Empoli ha terminato il suo 2023 con una sconfitta in casa del Torino, con il punteggio di 2-1, che ha lasciato la formazione toscana lontana dalla zona play off che sta rincorrendo da inizio stagione.

Non è andata meglio al Bologna nell’ultima partita dell’anno, i felsinei hanno subito un rotondo 0-3 dalla Fiorentina tra le mura amiche e restano a galleggiare nei bassifondi della classifica, anche se la riduzione a una sola retrocessione in questo campionato tiene i rossoblu al momento lontani da qualunque pericolo. Il 29 aprile scorso l’Empoli ha vinto, col punteggio di 3-2, l’ultimo precedente casalingo nel campionato Primavera disputato contro il Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI BOLOGNA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Bologna Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Petroio di Vinci. Per l’Empoli, Alessandro Birindelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Seghetti; Barsi, Corona, Stassin, Ignacchiti; Indragoli, Kaczmarski, Mannelli; Vallarelli, Bucancil, Barsotti. Risponderà il Bologna allenato da Luca Vigiani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bagnolini, Menegazzo, Hodzic, Cesari, Rosetti, Svoboda, Diop, Mercier, Baroncioni, Byar, Mangiameli.

EMPOLI BOLOGNA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Bologna Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Primavera 1. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA