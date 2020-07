Video/ Empoli Entella (2-4) gol e highlights: Boscaglia, rimonta show (Serie B)

Rimonta d’altri tempi per l’Entella in casa dell’Empoli: da non perdere dunque il video di Empoli Entella con i gol e gli highlights. I liguri si ritrovano sotto 2-0 nel primo tempo per i gol toscani di Mancuso e Zurkowski, ma Dezi prima dell’intervallo accorcia e poi trova il pari firmando la doppietta. Espulso Frattesi, con l’Empoli in dieci Mancosu spreca un rigore ma al novantesimo proprio l’attaccante firma il 2-3, con Schenetti che chiude i conti sul 2-4 in pieno recupero. Ora Empoli a -2 ed Entella a -3 dal Pisa ottavo e dalla zona play off. CLICCA QUI PER IL VIDEO EMPOLI ENTELLA: GOL E HIGHLIGHTS

VIDEO EMPOLI ENTELLA: LE DICHIARAZIONI

Il tecnico dell’Entella, Boscaglia, commenta così l’impresa dei suoi: “E’ stata una partita in salita. Siamo entrati un po’ impauriti in campo, abbiamo subito preso il rigore contro ma la squadra piano piano è uscita. Nel nostro momento migliore abbiamo incassato il 2-0 ma non ci siamo scomposti, abbiamo giocato come avevamo preparato la partita sapendo che loro sono una squadra di grande qualità ma che allo stesso tempo ci poteva concedere qualcosa in alcune zone del campo. E’ una vittoria che ci voleva per noi, per la società e per il nostro presidente che ci mette anima e cuore. E’ una vittoria per lui, da parte di tutta la sua squadra“. Per l’Empoli il presidente Corsi ha mostrato amarezza soprattutto per l’arbitraggio: “Sono abituato a mettermi in discussione perché forse nel rapporto con gli arbitri ho sbagliato qualcosa, anche se abbiamo cercato di essere rispettosi. In tribuna mi agito, so che dà noia, ma come fai a non agitarti per queste cose. Non voglio fare elenchi di errori, perché è stucchevole. Ma stasera sembra un film dell’orrore, anche in presenza di un arbitro tra i più bravi della categoria.”

