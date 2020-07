Diretta Empoli Entella/ Streaming video DAZN: uno spareggio per i playoff (Serie B)

Empoli Entella va in scena in diretta dallo stadio Castellani, alle ore 21:00 di venerdì 17 luglio: la partita rientra nel programma della 35^ giornata di Serie B 2019-2020, e somiglia molto ad una sfida diretta per i playoff. Perdendo sul campo dell’Ascoli, i toscani hanno mancato quello che sarebbe potuto essere un colpo semi-definitivo per entrare nella griglia degli spareggi: sorpassato dalla Salernitana, adesso l’Empoli deve provare a riprendersi immediatamente perché la concorrenza non sta a guardare e ci sono ancora 12 punti in palio, potrebbe dunque succedere di tutto. Tra i plausibili scenari, quello di una Virtus Entella tra le prime otto: i liguri lunedì sera hanno recuperato al 93’ un preziosissimo pareggio contro il Pisa, e dunque restano in corsa anche se non potrebbero entrare in zona playoff questa sera. Potrebbero, tuttavia, portarsi ad un solo punto dai toscani: ecco perché la diretta di Empoli Entella è molto importante e delicata per entrambe, e allora noi non possiamo fare altro che aspettarne il calcio d’inizio provando a fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Entella sarà trasmessa dalla piattaforma DAZN, dunque sarà tecnicamente un appuntamento in diretta streaming video per tutti gli abbonati che potranno seguire questa partita utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone installandovi l’applicazione. In alternativa, come al solito, le partite del campionato di Serie B saranno eventualmente visibili su una smart tv, sulla quale si può attivare il servizio DAZN sfruttando un collegamento a internet.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ENTELLA

Per Empoli Entella Pasquale Marino propone sempre il 4-3-3: in porta va Brignoli, davanti a lui la coppia composta da Sierralta e Simone Romagnoli con Fiamozzi che può tornare titolare come terzino destro. Dall’altra parte va verso la conferma Balkovec, a centrocampo il metronomo designato sarà verosimilmente Stulac che agirà coperto dagli interni Bandinelli e Frattesi, da valutare la posizione di Fantacci che potrebbe essere la mossa a sorpresa. Nessun dubbio verosimile davanti: Moreo e La Mantia scalpitano ma Bajrami, Leonardo Mancuso e Tutino viaggiano verso la conferma per formare il tridente.

Roberto Boscaglia utilizza come sappiamo il rombo di centrocampo: Schenetti è il vertice alto che accompagna i due attaccanti Giuseppe De Luca e Alejandro Rodriguez (con Morra pronto a giocarsela), Toscano potrebbe invece tornare utile per rappresentare il vertice basso che sarà protetto dalle due mezzali, Dezi è un ex e contende il posto a Settembrini e Mazzitelli che danno la sensazione di poter essere ancora favoriti. In difesa Pellizzer, autore del gol del pareggio lunedì, sarà affiancato da Fabrizio Poli mentre sulle corsie laterali dovrebbero agire De Col e Marco Sala, con Borra che è in vantaggio su Paroni comDiretta e portiere.



