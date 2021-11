Video/ Empoli Fiorentina (2-1) gol e highlights: vittoria firmata Pinamonti (Serie A)

VIDEO EMPOLI FIORENTINA 2-1: GLI HIGHLIGHTS

Termina 2-1 Empoli Fiorentina. Il derby toscano, valevole per la 14^ giornata di Serie A, se lo aggiudica la squadra allenata da Aurelio Andreazzoli, ribaltando il risultato nei minuti conclusivi, come possiamo vedere nel video degli highlights. L’Empoli torna a vincere dopo tre gare, l’ultimo successo risaliva infatti allo scorso 31 ottobre, 1-2 in casa del Sassuolo. Gli azzurri vanno così a 19 punti, conseguiti con sei vittorie e un pareggio. Sconfitta amara per la Fiorentina, la quale non da seguito alla vittoria dello scorso turno sul Milan. La squadra di Vincenzo Italiano rallenta la corsa verso le zone alte di classifica, restando a 21 punti. Andiamo a rivivere le migliori occasioni del match. Il primo squillo della partita è della Fiorentina. Al 6′ minuto, Biraghi scarica un violento sinistro dal limite. Vicario non si fa ingannare dal rimbalzo e riesce a respingerla. Si fa vedere l’Empoli al 20′. Su una respinta corta della retroguardia viola, Henderson fa sua la palla e calcia, Terracciano riesce a bloccare. Con il passare dei minuti, la Fiorentina prova a prendere il sopravvento. Al 31′ Saponara si incunea centralmente, entra in area e calcia sul secondo palo, trovando però l’ottimo Vicario. Al 34′, cross da destra di Bonaventura, Parisi prova ad anticipare tutti, ma la palla schizza verso la propria porta e si stampa sulla traversa. Continua il forcing viola. Al 38′ Bonaventura non inquadra la porta di testa.

Nella ripresa continua il monologo della Fiorentina. E’ ancora Saponara a rendersi pericoloso al 51′. Il centrocampista viola prova il piazzato dal limite, sfiorando l’incrocio dei pali. Al 57′ i gigliati riescono a passare in vantaggio. Apertura meravigliosa di Vlahovic per Callejon largo a destra. Lo spagnolo controlla, arriva sul fondo e la mette al centro per l’inserimento di Vlahovic. Il serbo in spaccata realizza il gol dello 0-1. Al 74′ la Fiorentina ha due opportunità per raddoppiare, ma Vicario dice no a Bonaventura, poi Milenkovic non inquadra la porta di testa. Quando ormai la partita sembrava indirizzata verso la vittoria della squadra di Italiano, all’87’ arriva il pareggio di Bandinelli. Cross tagliato di Bajrami da destra, Terracciano in un’uscita respinge, ma si scontra con La Mantia. Sulla palla si avventa Bandinelli che a porta vuota non sbaglia, 1-1. All’89’ arriva il clamoroso ribaltone. E’ ancora Bajrami a pennellare un perfetto cross per Pinamonti. L’attaccante con uno stop a seguire, elude Odriozola e fulmina Terracciano, è 2-1. Nel recupero, la Fiorentina prova il disperato assalto che non da frutti. Termina con la vittoria dell’Empoli per 2-1.

VIDEO EMPOLI FIORENTINA 2-1: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Al termine della partita Empoli Fiorentina di Serie A, finita con il risultato di 2-1, gli allenatori delle due squadre hanno parlato ai microfoni di Dazn. Soddisfatto per la vittoria, il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli: “Sono felice per i ragazzi, spesso non abbiamo ottenuto la soddisfazione che in campo avremmo meritato. Ci siamo però sempre detti di essere soddisfatti del comportamento, perché è questo a portare lontano. Infatti dimostrano di volta in volta che non molliamo mai, che ci credono e che sono una squadra”.

E’ rammaricato l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Dazn: “Siamo dispiaciuti. Nel primo tempo potevamo andare in vantaggio più di una volta. A cinque minuti dalla fine non possiamo perdere la partita, l’Empoli non aveva creato niente nel secondo tempo. Ormai era indirizzata verso la nostra vittoria, non possiamo commettere quei due errori che ci costano la partita. Due errori, due gol, andiamo a casa senza punti. Potevamo trovare quella continuità di risultati che cercavamo, mi dispiace”.

VIDEO EMPOLI FIORENTINA 2-1: IL TABELLINO

RETI: 57′ Vlahovic (F), 87′ Bandinelli (E), 89′ Pinamonti (E).

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario, Stojanovic, Tonelli, Luperto, Parisi (72′ Marchizza), Zurkowski (44′ Haas), Ricci S., Henderson L. (58′ Bandinelli), Di Francesco F. (72′ La Mantia), Cutrone (58′ Bajrami), Pinamonti. All. Aurelio Andreazzoli.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Bonaventura (78′ Maleh), Torreira (85′ Amrabat), Duncan (46′ Castrovilli), Callejon, Vlahovic, Saponara (58′ Gonzalez N.). All. Vincenzo Italiano.

