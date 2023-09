Video/ Empoli Juventus (0-2) gol e highlights: i bianconeri ritrovano i tre punti (Serie A, 3 settembre 2023)

La Juventus doveva riscattare il deludente pareggio di domenica scorsa contro il Bologna davanti al proprio pubblico, lo ha fatto nel migliore dei modi battendo l’Empoli per 2 a 0. Una vittoria che lancia i bianconeri al terzo posto in classifica, alle spalle di Inter e Milan – uniche squadre ancora a punteggio pieno – e consente loro di scavalcare il Napoli campione d’Italia alla loro prima battuta d’arresto. Partenza falsa per i toscani di Zanetti che restano ultimi a quota zero. La cronaca della partita ci dice che sin dal fischio d’inizio gli ospiti hanno preso l’iniziativa e a metà del primo tempo, dopo una serie di tentativi, trovano la via del gol con Danilo che sugli sviluppi di un calcio d’angolo approfitta di un’incertezza della retroguardia locale per spedire il pallone in rete alle spalle di Berisha. Il portiere albanese terrà a galla i padroni di casa parando un calcio di rigore a Vlahović. Un’altra decisione arbitrale che strizza l’occhio alla Vecchia Signora: il contatto in area tra Maleh e Gatti c’è ma l’impressione è che sia il giocatore bianconero a cercare il contatto e a venire incontro all’avversario.

Il secondo tempo si apre con Chiesa a caccia del raddoppio, una ricerca che si concluderà con esito positivo solamente a una manciata di minuti dal novantesimo, in contropiede. Nel recupero la Juve colpirà ben due legni con Milik fermato dalla traversa e Kean che stampa il pallone sul palo a portiere battuto. L’unica brutta notizia per Allegri arriva da quello che sembrerebbe l’ennesimo infortunio di Pogba. Il centrocampista francese, gettato nella mischia in corso d’opera, era anche riuscito a segnare ma il suo gol è stato cancellato per il fuorigioco di Vlahović. Al termine della gara Pogba ha abbandonato il campo in compagnia di un massaggiatore, Allegri ha dichiarato che domani effettuerà degli accertamenti ma si teme un altro problema muscolare che rallenterà ulteriormente il suo percorso di recupero. Un calvario senza fine per l’ex-Manchester United che da diversi anni non riesce più a giocare con continuità.

VIDEO EMPOLI JUVENTUS 0-2, IL TABELLINO

EMPOLI-JUVENTUS 0-2 (0-1)

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Bereszyński, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Fazzini (61′ Grassi), Marin (72′ Kovalenko), Maleh; Baldanzi (61′ Cancellieri), Cambiaghi (83′ Gyasi); Caputo (72′ Destro). All. Paolo Zanetti.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie (84′ Weah), Miretti (62′ Pogba), Locatelli, Rabiot, Kostić (71′ Cambiaso); Chiesa (83′ Kean), Vlahović (71′ Milik). All. Massimiliano Allegri.

ARBITRO: Giovanni Ayroldi (Sez. di Molfetta).

AMMONITI: 15′ Locatelli (J), 43′ Bereszyński (L), 48′ Vlahović (J), 49′ Miretti (J), 86′ Gyasi (E), 90’+7′ Destro (E).

RECUPERO: 3′ pt, 7′ st.

MARCATORI: 24′ Danilo (J), 82′ Chiesa (J).