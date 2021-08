Video/ Empoli Lazio (risultato 1-3) gol e highlights, Sarri parte bene (Serie A)

VIDEO EMPOLI LAZIO (1-2): SARRI PARTE BENE

Buona la prima per la Lazio di Maurizio Sarri, che vince ad Empoli in una sfida condizionata dal gran caldo ma ricca di colpi di scena e capovolgimenti di fronte. La Lazio inizia molto aggressiva ma al 4′ si fa trovare sbilanciata, lunga cavalcata di Bajrami che scarica a sinistra per Bandinelli, che con una gran botta in diagonale infila Reina. Al 6′ è già pareggio laziale: calcio d’angolo concesso ingenuamente dai toscani, dalla bandierina, dopo un rapido scambio con Pedro, Felipe Anderson arriva al cross e Milinkovic-Savic svetta di testa ristabilendo subito la parità. Al 13′ va vicinissimo al nuovo vantaggio l’Empoli: lancio lungo e Mancuso scavalca Reina con un pallonetto, il pallone finisce fuori d’un niente. Al 24′ brutta palla persa dalla Lazio e Cutrone serve Bandinelli, ancora molto pericoloso con un tiro che stavolta si stampa sul palo. La Lazio sembra faticare, al 29′ il primo ammonito della partita è Lucas Leiva ma al 31′ sono i capitolini a passare: gran pallone filtrante di Milinkovic-Savic per Lazzari che brucia in velocità Marchizza e Romagnoli e in rasoterra diagonale infila Vicario, ribaltando il risultato.

VIDEO EMPOLI LAZIO: IL SECONDO TEMPO

Al 41′ tris della Lazio: Vicario sbaglia il tempo dell’uscita e frana su Acerbi, è calcio di rigore che Immobile trasforma con freddezza. Il secondo tempo inizia con Luis Alberto in campo nella Lazio al posto di Akpa Akpro. L’Empoli inizia con piglio aggressivo la ripresa, al 10′ grandissima occasione per i toscani: ancora libero sulla sinistra, Bandinelli conclude e Reina respinge con gran riflesso, ma il pallone finisce a Bajrami che conclude a botta sicura: miracoloso il salvataggio sulla linea di Luiz Felipe che salva la sua porta. Al quarto d’ora autonomia esaurita per Pedro che viene sostituito da Raul Moro. Subito bella giocata del giovane spagnolo che Immobile non riesce a sfruttare, quindi gran pallone di Milinkovic-Savic per Luis Alberto che esita però a tu per tu con Vicario che in uscita salva l’Empoli evitando il poker laziale. Vani gli assalti finali dell’Empoli con Bajrami che colpisce una traversa nel recupero, la Lazio chiude sull’1-3 e si prende i primi 3 punti stagionali.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Maurizio Sarri sa che la sua Lazio è ancora un cantiere aperto, ma si prende ovviamente con soddisfazione la prima vittoria. “Il voto alla squadra stasera è molto alto. Il momento è difficile per tutti, in particolare per chi ha cambiato allenatore. La partita è di calcio tra virgolette viste le temperature impossibili: il gioco è molto particolare in questo periodo. Noi siamo in costruzione e affrontare una neopromossa sul suo campo è molto difficile. Siamo andati sotto, poi abbiamo rimontato e meritiamo un bel voto. Luis Alberto è quello più indietro, ma dopo il 3-1 lui è stata la prima cosa che mi è venuta in mente perché volevo gestire con il possesso. L’aspetto migliore è stata la reazione e il primo tempo di ottimo livello. La cosa che mi è piaciuta meno è stato il tentativo di gestione nell’ultima mezz’ora, preferisco chi continua a giocare fino alla fine. Con questo caldo però era difficile fare diversamente. Lazzari giocando da quarto e non solo da quinto può avere maggiori possibilità anche in Nazionale, conosco bene le sue potenzialità.” Vista la buona prestazione, Aurelio Andreazzoli vede il bicchiere dell’Empoli mezzo pieno. “Noi siamo soddisfatti della nostra gara, contro una squadra forte e che aveva idee chiare. Anche noi sapevamo cosa fare e l’abbiamo fatto in diverse situazioni. È stata una serata favorevole, alla fine raccontiamo un palo e una traversa, farlo con la Lazio ti dà la possibilità di vedere il bicchiere mezzo pieno. L’ho detto ai ragazzi, sono stati bravi e non hanno mai mollato. Ho chiesto di tenere fino alla fine e l’hanno fatto. Siamo all’inizio di una salita, ma con queste componenti possiamo essere ottimisti. Bajrami è un ragazzo molto interessante. Ha la qualità sia da fermo che su azione per alzare le cifre dei gol. Spero lo faccia per la squadra e per lui”.

