Video/ Empoli Perugia (3-0): highlights, gol. Decisiva doppietta di Mancuso (Serie B)

Si chiude con un secco 3-0 a favore degli azzurri il match di Serie B per la sesta giornata, a cui abbiamo assistito ieri al Castellani. Come si vede nel video di Empoli Perugia, la formazione di casa ci ha messo poco a indirizzato verso i binari giusti questa partita, che pure sulla carta pareva tutt’altro che semplice per il tecnico Bucchi. Pure nei primi 13 minuti di gioco, l’Empoli è riuscito subito a neutralizzare il grifone di Oddo: prima con la rete di Frattesi e poi con il gol di Mancuso, il club azzurro si è presto portato in vantaggio per 2-0. Il Perugia ha subito provato a reagire con Iemmello e Kouan, ma senza successo, dimostrandosi imprecisa nell’ultima fase, di fronte allo specchio di Brignoli. Nel secondo tempo sono ancora i toscani a farsi avanti, non sazi dell’ampio vantaggio già ottenuto nel primo tempo: è Vicari a mettere subito alla prova la difesa avversaria, che però rimane ben compatta. Pure gli umbri sono tornati in campo ben propositivi sotto rete, ma il gol che potrebbe riaprire al sfida proprio non arriva. All’87’ minuto di gioco è poi Mancuso in contropiede a infilare Vicario e a firmare il gol del 3-0: il triplice fischio finale del direttore di gara certifica il trionfo dell’Empoli.

IL TABELLINO

Empoli Perugia 3-0 (2-0 pt)

MARCATORI: 10’ Frattesi, 13’, 87’ Mancuso

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Romagnoli, Maietta, Balkovec; Frattesi (56’ Bajrami), Stulac, Bandinelli (76’ Nikolaou); Dezi; Mancuso, La Gumina (76’ Moreo).

A disposizione: Perucchini, Provedel; Donati, Fantacci, Piscopo, Laribi, Merola, Ricci, Pirrello

PERUGIA (4-3-1-2): Vicario; Mazzocchi Gyomber, Sgarbi, Di Chiara; Kouan, Balic (56’ Nicolussi), Dragomir (76’ Capone); Buonaiuto (54’ Fernandes); Falcinelli, Iemmello. All. Oddo

A disposizione: Fulignati, Albertoni; Rosi, Nzita, Carraro, Rodin, Falzerano, Falasco, Melchiorri.

ARBITRO: Francesco Fourneau di Roma (Pagnotta-Dei Giudici; Moriconi)

AMMONITI: Di Chiara, Balic

