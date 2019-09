Diretta Empoli Perugia/ Streaming video DAZN: big match al Castellani (Serie B)

Empoli Perugia, diretta da Fourneau, si gioca sabato 28 settembre 2019 alle ore 18.00 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli, sarà una sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B 2019-2020. E’ già sfida d’altra classifica tra i toscani e gli umbri, reduci da vittorie importantissime nell’ultimo turno infrasettimanale del campionato cadetto. L’Empoli ha vinto all’ultimo respiro il derby in casa del Pisa: dopo aver realizzato l’1-2 con Mancuso al 91′, al 93′ l’Empoli aveva incassato un gol di Marconi che sembrava aver inchiodato sul pareggio il match. Ma al 95′ Frattesi ha gelato l’Arena Garibaldi e proiettato l’Empoli al secondo posto a braccetto con Benevento e proprio Perugia, che dopo essersi ritrovato sotto in casa contro il Frosinone ha ribaltato la situazione con due rigori trasformati da Iemmello e un gol nel finale di Kouan che ha proiettato i Grifoni a quota 11 punti in classifica, a una sola lunghezza dall’Ascoli capolista.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Empoli Perugia, sabato 28 settembre 2019 alle ore 18.00, non si potrà seguire in diretta tv ma esclusivamente in diretta streaming video via internet la sfida per tutti coloro che si collegheranno sul sito dazn.it tramite pc, o con smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone sull’applicazione DAZN, che detiene l’esclusiva per la trasmissione dei match del campionato di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI PERUGIA

Le probabili formazioni di Empoli Perugia, in programma sabato 28 settembre 2019 alle ore 18.00 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli, sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B. 4-3-1-2 per l’Empoli di Christian Bucchi schierato con: Brignoli, Veseli, Romagnoli, Maietta, Balkovec, Frattesi, Stulac, Bandinelli, Dezi, Mancuso, La Gumina. 4-3-2-1 per il Perugia allenato da Massimo Oddo schierato con: Vicario, Rosi, Gyomber, Falasco, Di Chiara, Falzerano, Carraro, Dragomir, Fernandes, Buonaiuto, Iemmello.





