Video/ Empoli Pescara (2-1): gol e highlights, decide Moreo ai supplementari

Sono serviti i tempi supplementari per stabilire la squadra vincente: il video di Empoli Pescara 2-1 dts con i gol e gli highlights ci mostra una partita molto equilibrata e combattuta tra due squadre che saranno sicure protagoniste nel prossimo campionato di Serie B che prenderà il via venerdì prossimo con l’open day Pisa-Benevento. Serata disastrosa per Domenico Maietta, il difensore centrale di Bucchi a inizio gara la combina grossa perdendo un pallone sanguinoso nella propria trequarti, regalandolo a Tumminello che ha il tempo di ringraziarlo, prendere la mira, coordinarsi e battere Brignoli portando in vantaggio i delfini di Zauri e ammutolendo il Castellani. I padroni di casa provano immediatamente a reagire con Mancuso che manca l’appuntamento con il pari calciando addosso a Fiorillo che successivamente dice di no a Bandinelli, i toscani restano in zona d’attacco e mettono pressione alla retroguardia avversaria inducendola all’errore poco prima della mezz’ora: via libera per Dezi che su assist di La Gumina ristabilisce la parità. Nel secondo tempo l’Empoli protesta per un mancato calcio di rigore, resta qualche dubbio sull’intervento nei confronti di Laribi all’interno dell’area di rigore, episodio che Mariani giudica nella norma senza prendere provvedimenti disciplinari.

VIDEO EMPOLI PESCARA: I TEMPI SUPPLEMENTARI

Poco prima del novantesimo Brignoli salva il risultato con un grande intervento sul nuovo entrato Cisco, si giocherà quindi fino al 120′ anche se le due squadre avrebbero fatto volentieri a meno di questa soluzione, considerando il caldo umido che ha caratterizzato la serata. Le cose sembrano mettersi davvero male per l’Empoli: dicevamo della serata disastrosa di Maietta che oltre ad aver propiziato il gol degli ospiti si fa anche cacciare via per somma di ammonizioni, lasciando i suoi in dieci. Proprio con l’uomo in meno la formazione di Bucchi ribalta la situazione con l’incornata vincente di Moreo che intercetta il tiro dalla bandierina di Balkovec scaraventando il pallone in rete alle spalle di Fiorillo. Poco dopo anche il Pescara rimane in dieci per il rosso diretto a Tumminello che assesta una gomitata in pieno volto a Nikolaou, persa la superiorità numerica la compagine abruzzese alza bandiera bianca e deve arrendersi. Nel prossimo turno di Coppa Italia l’Empoli incontrerà la Cremonese che ha eliminato l’Hellas Verona.

