Diretta/ Empoli Salernitana (risultato 0-0) streaming video tv: Sphendi titolare, via! (27 settembre 2023)

DIRETTA EMPOLI SALERNITANA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta di Empoli Salernitana sta per farci compagnia, ed è una partita già oggi delicatissima per la salvezza. I toscani sono ultimi in classifica: zero punti, zero gol segnati, 13 subiti, nonostante un attacco dai nomi interessanti la squadra azzurra non si è ancora sbloccata e, chiaramente, 450 minuti di digiuno realizzativo sono davvero tanti per una squadra che sa bene di dover sfruttare ogni singola opportunità che le si presenta. La reazione sul piano del gioco c’è stata domenica, non è bastata ma Aurelio Andreazzoli potrebbe comunque essere sulla strada giusta. Fatica molto anche la Salernitana, che di punti in classifica ne ha 3: ancora nessuna vittoria per gli amaranto, che se non altro hanno pareggiato tre volte e hanno segnato 4 reti.

Da valutare il caso Boulaye Dia: potrebbe, a lungo termine, diventare un problema più grande di quanto sia oggi e togliere serenità all’ambiente. Per adesso noi ci mettiamo comodi, leggiamo insieme le formazioni ufficiali e stiamo a vedere cosa succederà sul terreno di gioco del Castellani: ci siamo davvero, ecco le scelte dei due allenatori per la diretta di Empoli Salernitana che finalmente comincia! EMPOLI (4-3-1-2): E. Berisha; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Giu. Pezzella; Fazzini, A. Grassi, Maleh; Baldanzi; Cancellieri, S. Shpendi. Allenatore: Aurelio Andreazzoli SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; P. Mazzocchi, Martegani, Maggiore, Bradaric; Candreva, Kastanos; J. Cabral. Allenatore: Paulo Sousa (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA EMPOLI SALERNITANA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Empoli e Salernitana? La partita non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno valido per la 6^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione di Empoli Salernitana in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA EMPOLI SALERNITANA: I TESTA A TESTA

La diretta del match Empoli Salernitana presenta una sfida subito interessante in zona salvezza. Padroni di casa che si trovano ancora a zero punti dopo 5 sfide presentandosi come il peggior attacco e la peggiore difesa dell’intero campionato. Spulciando i precedenti tra queste due formazioni, partendo dal 1996, si notano 26 scontri all’attivo. 12 sono le vittorie per l’Empoli; 8 i pareggi mentre 6 i successi della formazione campana. Uno dei match da segnalare è sicuramente quello del 1999, vittoria in trasferta per la Salernitana in casa dell’Empoli con il risultato di 2-3.

Empoli che ottenne una vittoria sonora contro la Salernitana nel 2004 in serie B con il risultato di 3-0. Tra le vittorie più larghe di questa sfida c’è sicuramente quella del 2010, in cui la formazione toscana ebbe la meglio con il risultato di 5-2. Fece meglio nel 2021 con il risultato finale di 5-0. In ben due occasioni l’Empoli ha avuto la meglio in casa della Salernitana vincendo 2-4. Ultima vittoria della Salernitana contro i toscani nel 2021 terminata 2-0. (Marco Genduso)

EMPOLI SALERNITANA: SFIDA SALVEZZA!

Empoli Salernitana, in diretta mercoledì 27 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. L’Empoli si era prefissato di ottenere una tranquilla salvezza per questa stagione. Dopo tutto, la scorsa annata erano riusciti a salvarsi con largo anticipo, il che aveva portato alla conferma di Paolo Zanetti in panchina. Tuttavia, l’inizio di questa stagione non è stato dei migliori, tanto che il tecnico è stato rimosso e sostituito da Andreazzoli. Attualmente si trovano all’ultimo posto in classifica, con un totale di 0 punti e anche 0 gol segnati. Nel turno precedente, hanno subito una sconfitta per 1-0 in casa contro l’Inter.

La Salernitana, d’altra parte, ha iniziato la nuova stagione con l’obiettivo di garantirsi una salvezza tranquilla. Nonostante i rumors che vedevano Paulo Sousa accostato al Napoli durante l’estate, l’allenatore portoghese è rimasto in panchina. La squadra granata aveva iniziato bene la stagione con una vittoria in Coppa Italia. Tuttavia, in campionato, il loro rendimento è stato deludente, raccogliendo solo 3 punti nelle prime cinque giornate. Questa serie negativa ha sollevato dubbi anche sul futuro dell’allenatore. Nel turno precedente, hanno ottenuto un pareggio per 1-1 in casa contro il Frosinone.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SALERNITANA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Salernitana, match che andrà in scena allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Per l’Empoli, Aurelio Andreazzoli schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo. Risponderà la Salernitana allenata da Paulo Sousa con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Legowski, Bradaric; Candreva, Cabral; Ikwuemesi.

EMPOLI SALERNITANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Salernitana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Salernitana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.











