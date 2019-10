Video/ Empoli Spezia (1-1): highlights e gol. Frattesi non basta ai toscani

L’Empoli non riesce ad andare oltre l’1 a 1 interno contro lo Spezia: il terzo pareggio consecutivo è arrivato grazie ad una rete di Frattesi che ha riequilibrato il vantaggio ospite firmato dal solito Bidaoui. Partono subito forte i liguri che sfiorano il vantaggio già al 2′ quando Ricci ha tentato una potente conclusione dalla distanza che è uscita fuori di pochissimo. Per assistere ad una nuova emozione il pubblico ha dovuto attendere il 22’ quando, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Capradossi ha tentato un colpo di testa che per poco Terzi non è riuscito a deviare da ottima posizione. Al 27’ sono stati finalmente i padroni di casa a sfiorare il vantaggio quando La Gumina ha servito Mancuso, il cui potente tentativo è stato respinto dal solito Terzi. Al 29’ si riaffacciano in avanti però gli ospiti con Ricci che, dopo aver saltato due avversari, ha tentato un tiro a giro da dentro l’area di rigore che è uscito di pochissimo fuori dallo specchio.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si è aperta senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. Al 52’ gol annullato ai toscani: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Romagnoli serve di testa Antonelli che ha segnato da due passi ma in posizione irregolare secondo il direttore di gara che ha deciso di annullare la rete messa a segno dal difensore. Al 57’ però gli ospiti riescono a sbloccare il punteggio con Bidaoui che, servito in area di rigore, ha superato il portiere di casa con un gran tiro che forse deviato da un difensore si è impagabilmente insaccato nei pressi del primo palo. Arrivano i primi cambi: gli ospiti inseriscono Mora per Bartolomei al 64’ mentre Balkovec subentra ad Antonelli. Al 65’ ancora Bidaoui scatenato: azione personale avviata dalla sinistra dove, dopo aver saltato due avversari ha tentato una conclusione che deviata è terminata oltre la traversa. Al 67’ altri due cambi con Laribi che è entrato al posto di. Bajrami, mentre tra gli ospiti Ragusa ha sostituito Bidaoui. Al 70’ occasione Empoli: Mancuso libera La Gumina il cui colpo di testa è stato bloccato da Scuffet. Il pareggio è nell’aria ed. Arriva al 71’: cross di Dezi che attraversa tutta l’area e nei pressi del secondo palo è arrivato l’accorrente Frattesi che ha insaccato con una deviazione di prima intenzione. I padroni di casa provano anche a vincere all’86’ quando Laribi ha tentato una conclusione da dentro l’area di rigore che è uscita di non molto fuori dallo specchio. All’88’ ci prova anche Mancuso con una girata al volo a botta sicura che Ramos riesce a mettere in corner con una fortunosa deviazione.

