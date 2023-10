Video/ Empoli Udinese (0-0) gol e highlights: reti bianche al Castellani (6 ottobre 2023)

VIDEO E HIGHLIGHTS EMPOLI UDINESE: LA CRONACA

Empoli e Udinese si dividono la posta in palio al Castellani in un match che ha vissuto di fiammate improvvise. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Lancio per Ebuehi, che entra in area e crossa, sfera messa in angolo. Iniziativa personale di Thauvin che si inserisce tra due avversari e calcia, altro angolo che non porta pericoli. Samardzic salta tre avversari e calcia, palla deviata in angolo da un difensore dell’Empoli. Pereyra la mette in mezzo, inserimento di Samardzic che di testa non trova il gol per pochissimo. Siamo giunti al ventesimo minuto di gara, siamo sempre sullo zero a zero. Maleh ci prova al volo ma non trova la porta. Marin calcia da lontano, Silvestri si rifugia in angolo. Caputo colpisce di testa, palla fuori. Palla in mezzo dell’Udinese, Berisha sbaglia il tempo dell’uscita con la sfera che arriva sui piedi di Pereyra, palla a Samardzic che non trova la porta. Cancellieri supera Ebosele e serve Baldanzi in area, tiro centrale facile preda di Silvestri. Caputo la sblocca ma viene pescato in fuorigioco. Palla in mezzo, inserimento di Ebuehi e grande chiusura di Kamara. Termina la prima frazione di gara.

DIRETTA/ Empoli Udinese (risultato finale 0-0): Cancellieri sfiora il gol (Serie A, 6 ottobre 2023)

VIDEO E HIGHLIGHTS EMPOLI UDINESE, IL SECONDO TEMPO

Caputo per Baldanzi che non riesce a calciare a rete. Maleh per Marin che calcia male e spreca. Maleh commette fallo su Samardzic e si prende il giallo. Samardzic stoppa e calcia, palla ancora fuori. Nell’Udinese esce Lucca ed entra Success. Giallo anche per Pereyra dopo un fallo. Ci prova Success, Berisha la mette in angolo. Girandola di sostituzione nelle due compagini, arriva intanto il giallo per Perez. Grassi calcia dalla distanza, blocca senza problemi Silvestri. Ferreira stoppa e avanza, ottima la chiusura di Cacace. Gyasi per Cancellieri che controlla e calcia, palla fuori di un soffio. Termina il match.

Diretta/ Udinese Genoa (risultato finale 2-2): un autogol regala il pari ai bianconeri!

IL TABELLINO DI EMPOLI UDINESE

EMPOLI (4-3-2-1) : Berisha; Ebuehi, Ismajli (75′ Walukiewicz), Luperto, Cacace; Marin (80′ Kovalenko) Grassi, Maleh; Baldanzi (80′ Gyasi), Cancellieri; Caputo (75′ Cambiaghi).

A Disp: Perisan, Caprile, Shpendi, Guarino, Ranocchia, Destro, Bastoni.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli

UDINESE (3-5-2) : Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele (70′ Ferreira), Samardzic, Walace, Pereyra (70′ Payero) Kamara (80′ Akè); Thauvin (80′ Zemura) Lucca (63′ Success),

A Disp: Okoye, Mosca, Guessand, Zarraga, Quina, Tikvic, Camara, Kabasele, Zemura, Diawara, Pafundi.

Diretta/ Bologna Empoli (risultato finale 3-0): Orsolini show, è tripletta! (7^ giornata, 1 ottobre 2023)

Allenatore: Andrea Sottil

ARBITRO: Sig. Fabbri di Ravenna. Assistenti: Pagliardini/Barone. VAR: Nasca/Chiffi.

Ammoniti: 56′ Maleh (E), 58′ Grassi (E), 65′ Pereyra (U), 84′ Perez (U)

GUARDA QUI VIDEO E HIGHLIGHTS EMPOLI UDINESE













© RIPRODUZIONE RISERVATA